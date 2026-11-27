Galatasaray'ı transferde endişelendiren gelişme! Victor Osimhen...
Süper Lig devlerinden Galatasaray'da takımın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Son olarak sarı-kırmızılı taraftarları endişelendiren haber geldi. İşte detaylar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Kasım 2026 06:50
İngiltere Premier Lig'de çok sayıda takımla ismi anılan Nijeryalı oyuncunun ismi son olarak Alman devi Bayern Münih ile anılmaya başlandı.
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Sakatlanan Harry Kane'in yerine takviye yapmaya hazırlanan Bayern Münih'in, Osimhen'in durumunu yakından takip ettiği iddia edildi.
Manchester United ve Tottenham'ın bir süredir ilgilendiği Nijeryalı oyuncu için Alman ekibinin de harekete geçme ihtimali olduğu iddia edildi.
Galatasaray yönetimi hiçbir bedel karşılığında özellikle de ocak ayında Osimhen'i göndermeye sıcak bakmıyor.
Daha önce kulübe Suudi Arabistan kulüplerinden gelen teklifler önerilen bedele bakmadan geri çevrilmişti.
Osimhen bu sezon 9 gol atarken 3 de asiste imzasını attı.
Futbolcu ile ilgili gelişmeler sarı-kırmızılı camiada büyük bir dikkatle takip ediliyor.
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