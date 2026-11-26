Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasının 5. haftasında Batum'da soykırımcı İsrail temsilcisi Hapoel Beer Sheva ile karşılaştı. Dakika 25'te tribünde yaşanan olaylar nedeniyle ara verilen maça, Gürcistan polisinin orantısız şiddeti ve siyah-beyazlı taraftarlara skandal müdahalesi damga vurdu. Karşılaşmayı 2-1 kazanan Dolmabahçe ekibi, galibiyeti tribünlerin açtığı Filistin pankartının önünde kutladı.

Siyah-beyazlı futbolcular, "İşgale isyan, Filistin'e özgürlük" pankartının önünde takım olarak fotoğraf çekildi. Beşiktaş, o anları "Hikayesi olan kahramanlar" notu ile paylaştı.

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