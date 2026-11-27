Hak ettikleri!

Trabzonspor'un rotasyonlu kadroyla CSKA Sofya deplasmanına çıkması gayet normal. Üç günde bir maç oynayan bir takımın, sakatlıkları da hesaba katarsak farklı bir 11'le sahaya çıkması kaçınılmaz oluyor. İlk yarı beklendiği gibi başladı. Topa sahip olmak isteyen taraf bordomavililerdi. Ancak Trabzonspor, top ayağındayken üretkenlik konusunda sıkıntı yaşadı. Bir pozisyon dışında ciddi bir fırsat yakalayamadı. O pozisyonda da son haftaların formsuz ismi Onuachu golü kaçırdı. Onuachu'nun performansında bu kadar belirgin bir düşüş varsa farklı alternatifleri denemek ve esnek davranmak gerekiyor. Dju da sakatsa Salah'ın sahte 9 pozisyonunda değerlendirilmesi düşünülebilir. Çünkü Onuachu'ya atılan uzun toplar çoğu zaman geri geliyor. Bu nedenle oyuncuda ısrarcı olmamak gerekiyor. Nitekim ikinci yarıda atılan golde Salah'ın savunma arkasına yaptığı koşu ve doğru konumlanması bunun en güzel örneğiydi.

Cenk, Mendy ve Onuachu oldukça ağır kalıyor. Ne hareket ne de düşünce hızları yeterli. Takımın dinamizmini düşürüyor, adeta el freni görevi görüyorlar. Trabzonspor'un hem ligde hem de Avrupa'da yaşadığı temel sorunlardan biri, kendi yarı alanında derinde ve yerleşik savunma yapan rakiplere karşı set hücumu üretmekte zorlanması. Mevcut oyun anlayışında yeterince şiddetli pres yapılamaması da bu sorunu büyütüyor. Takım, öne doğru koşular yapmak yerine daha çok geriye koşmak zorunda kalıyor. Bana göre çözülmesi gereken en önemli konu başlıklarından biri bu. İkinci önemli konu ise işler yolundayken bile geleceğin planlamasını yapmak. Devre arasında stoper, orta sahaya iki yönlü oynayabilen bir sekiz numara, santrfor ve aynı zamanda kanat forvet oynayabilecek bir hücum oyuncusunun mutlaka kadroya kazandırılması gerekiyor. Şampiyonluk yarışında iddialı olmak isteyen Trabzonspor'un bu takviyelere ihtiyacı var. Aslında Sofya deplasmanı; tribün atmosferi, oyunun agresifliği, hücum geçişleri ve kullanılan uzun taçlar gibi birçok açıdan pazartesi günü oynanacak Göztepe deplasmanının tam anlamıyla olmasa da bir provası niteliğindeydi. Bu açıdan bakıldığında alınan üç puan ve ortaya konulan mücadele son derece değerliydi. Avrupa yolculuğunda artık gözler kalan maçlara çevrildi. Bu karşılaşmalarda alınacak puanlar, Trabzonspor'un sıralamadaki yerini ve Konferans Ligi'ndeki ilk eleme maçını hangi aşamada, ne zaman oynayacağını belirleyecek. Ancak görünen o ki Trabzonspor'un gücüne, kalitesine ve hedeflerine yakışan yer ilk sekiz. CSKA Sofya karşısında alınan galibiyet de bunun ne kadar hak edilmiş bir hedef olduğunu bir kez daha gösterdi.