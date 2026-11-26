Beşiktaş'ta teknik direktör Vincenzo Italiano, Hapoel Beer Sheva galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu. Karşılaşmayı ve olayları değerlendiren Italiano, "Bazı taraftarlarımız hastaneye kaldırılmış, umarım bir an önce iyileşirler. Çok üzgünüm ve 'geçmiş olsun' diyorum. Çok iyi bir taraftar kitlesine sahibiz. Olaylardan dolayı çok üzgünüm.

"DEĞİŞİKLİKLERLE MAÇI KAZANACAĞIMIZI BİLİYORDUK"

Maçtan önce bir planımız vardı: O da değişiklikleri 2. yarıda yapıp maçı kazanmaktı. Zorlandık ama kazanacağımızı biliyorduk. Bu açıdan çok mutluyum. Oyuncular harika bir şekilde oynadı ve 3 puanı istiyorlardı. Ruhumuz hep bu şekilde olmalı. 2. yarıdaki oyundan dolayı çok mutluyum. Çok fazla şans yarattık. Avrupa'da iyi bir durumdayız: 10 puanımız var. Hedefimiz her zamanki gibi gruptan çıkmak.

EMİRHAN TOPÇU VE DERBİ AÇIKLAMASI

Emirhan bir darbe aldı ve kontrol amaçlı hastaneye yolladık. Kendisini iyi hissetmedi ve değişikliği yapma kararı aldı. Uçak yolculuğu üstüne otobüs çok zorlu geçti. Bütün bunlara karşı gelerek bugün galibiyeti hak ettiğimizi düşünüyorum. Önümüzde büyük bir derbi var 2 tane büyük galibiyetle geliyoruz bu derbiye ve hazırlıklara bir an önce başlayacağız." dedi.