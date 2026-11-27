Jakobs'tan Gueye'ye flaş mesaj: Galatasaray'a hoş geldin!
Galatasaray'da ara transfer dönemi çalışmaları hız kesmeden devam ederken, Senegalli futbolcu İsmail Jakobs'un vatandaşı Pape Gueye'ye yaptığı flaş transfer çağrısı sarı-kırmızılı taraftarlarda heyecan yarattı. Jakobs, Villarreal forması giyen 27 yaşındaki futbolcunun yaptığı paylaşıma "Galatasaray'a hoş geldin" şeklinde yanıt verdi.
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Kasım 2026 06:50
Orta sahada forma giyen başarılı futbolcu, sezon başında da G.Saray yönetiminin gündemine gelmişti.
Ancak kulübünün yüksek bonservis bedeli nedeniyle transfer gerçekleşmemişti.
Jakobs, önceki gün arkadaşının sosyal medya paylaşımının altına olay yaratan bir yorum yaptı.
Gueye'ye G.Saray forması giydiren Jakobs, "G.Saray'a hoş geldin" ifadelerini kullandı.
G.Saray'ın transfer gündeminde bulunan Gueye için yapılan bu yorum taraftarları da heyecanlandırdı.
Ara transfer döneminde orta sahaya bir takviye yapmaya hazırlanan sarı-kırmızılı takımın yine Gueye için nabız yoklaması bekleniyor.
Oyuncunun bonservisi 40 milyon euro olarak gösteriliyor.
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