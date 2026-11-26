UEFA Avrupa Ligi mücadelesinde Beşiktaş, soykırımcı israil ekibi Hapoel Beer Sheva ile Gürcistan'da karşı karşıya geldi.

Batumi Arena'da oynanan maç öncesinde ve sırasında Gürcü polisinin orantısız güç kullanımı ile skandal olaylar yaşanırken karşılaşma 25. dakikada durmuştu.

Büyük tepki toplayan bu müdahaleler sonrası tepkiler arka arkaya geldi. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu da yaşananlara ilişkin ve soykırımcı israil ile ilgili açıklamalarda bulundu.

İşte İbrahim Hacıosmanoğlu'nun o açıklamaları:

"UEFA güvenlik gerekçesiyle maçı başka bir ülkede oynatmak gibi gaflete düşmez. Zaten başkan dostumuz, Türkiye'ye karşı böyle bir şey içerisinde olamazlar.

Bebek katili bir ülkenin takımı bu topraklarda oynayamaz! UEFA sadece güvenlik ister. Bizim devletimiz güvenliği sağlar, İstanbul'da maç oynanırdı ama biz bu ülke topraklarına gelmelerini istemiyoruz."