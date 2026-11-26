Temsilcimiz Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nde 4. hafta karşılaşmasında deplasmanda Bulgaristan ekibi CSKA Sofya'yı 2-1'lik skorla mağlup etmeyi başardı. Mücadelenin ardından bordo-mavililerde Thomas Reis açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

"Maçtan önce de ifade etmiştim, zor bir maç olacağını söylemiştim. Oyuna girmekte biraz geciktik. Sonrasında sahada daha iyi davranmaya başladık. Puan almak her zaman çok güzel. Mutlu ve gururluyum. Zor bir maçtan önemli bir galibiyet aldık.

Benim için önemli olan takımın inanmasıydı, bunu görmek beni mutlu etti. İlk yarıda en iyi oyunumuzu ortaya koyamadık ama ikinci yarıda daha iyi, daha güçlü bir oyun ortaya koyduk. 9 puana ulaştık. Bizim için kolay değildi ama şu anda odaklanacağımız Göztepe maçı. Şu anda yapmamız gereken bu maça odaklanmak ve dinlenmek."