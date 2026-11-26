Haftayı 4'te 4'le bitirdik! UEFA ülke puanımız güncellendi
Temsilcilerimiz Avrupa kupğalarının 5. hafta müsabakalarında adeta şov yaptı. Galatasaray ve Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde çıktıkları maçları kazanırken, Beşiktaş Avrupa Ligi'nde, Trabzonspor ise Konferans Ligi'nde çok kritik bir zafer elde etti. İşte bu galibiyetlerin ardından UEFA ülke sıralamasında son durum...
Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 27 Kasım 2026 01:29
UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş, Hapoel Beer-Sheva'yı 2-1 yenerek üç puana uzandı.
UEFA Konferans Ligi'nde ise Trabzonspor, deplasmanda CSKA Sofya'yı 2-1 mağlup etti. Temsilcilerimizin aldığı dört galibiyet, Türkiye'nin UEFA ülke puanı sıralamasına önemli katkı sağladı. İşte UEFA ülke puanında son durum...
1- İNGİLTERE: 109.019
2- İTALYA: 93.446
3- İSPANYA: 87.743
4- ALMANYA: 86.259
5- FRANSA: 73.439
6- PORTEKİZ: 70.150
7- BELÇİKA: 65.250
8- HOLLANDA: 57.395
9- TÜRKİYE: 54.675
10- YUNANİSTAN: 47.612
11- ÇEKYA: 47.125
12- POLONYA: 46.125
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