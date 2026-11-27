Temsilcimiz Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nde uzatma dakikalarında attığı golle CSKA Sofya'yı deplasmanda 2-1 yendi, muhteşem bir galibiyete imza attı. Bordomavili takıma galibiyeti getiren golleri 69. dakikada Mısırlı yıldızı Muhammed Salah ile 90+3. dakikada Saviolo attı. Konuk takım ise golünü 32. dakikada Cabral'ın kendi kalesine attığı golle elde etti. Karadeniz devi, UEFA Konferans Ligi'nde 4. hafta sonunda üçüncü galibiyetini elde ederek 9 puana ulaştı.

ÖNEMLİ BİR AVANTAJ ELDE ETTİ

Bordo-mavili takımın en önemli özelliği, beraberlikle yetinmemesi ve galibiyet için son ana kadar mücadele etmesiydi. Uzatma dakikalarında gelen Saviolo golü, bu kararlılığın karşılığı oldu. Deplasmanda böylesine kritik bir anda kazanmak, takımın öz güvenini yükseltirken Avrupa arenasındaki iddiasını da artık iyice güçlendirdi. Konferans Ligi'nde dört hafta sonunda üçüncü galibiyetini alan Trabzonspor, 9 puana ulaşarak yoluna önemli bir avantajla devam etti.

ŞANSSIZLIK YAŞADIK

Cabral: "Gol için şanssız bir an yaşadık. Önce Onana'ya sonra Cenk'e sonra da bana çarptı. Reaksiyon göstermekte zorlandım. Rakibimi marke ediyordum. Bu galibiyete ihtiyacımız vardı.

TRABZONSPOR TARİHE GEÇTİ

Bordo-mavililer, CSKA Sofya'yı 2-1 yendi. Trabzonspor, Bulgar temsilcisinin yenilenen Bulgar Ordusu Stadyumu'ndaki ilk Avrupa kupası karşılaşmasını kazanan takım olarak tarihe geçti.

KONFERANS'TA 4. GALİBİYET

Bordo-mavili takım, Konferans Ligi'nde 12. maçına çıktı. Organizasyonda ilk karşılaşmasını 2021-22 sezonunda Molde ile oynayan Trabzonspor, geride kalan 12 maçta 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı.

161 MAÇTA 59. ZAFER

CSKA Sofya ile karşılaşan Trabzonspor, Avrupa kupalarındaki 161. maçına çıktı. Bordo-mavili takım, bu periyotta 63 kez kaybetti. 59 galibiyet alan Karadeniz devi, 39 kez de berabere kaldı. Fırtına 202 gol atarken kalesinde 218 gol gördü.

REİS'TEN BEŞ DEĞİŞİKLİK

Reis, CSKA Sofya karşısına, Eyüpspor maçı ilk 11'ine göre 5 farklı oyuncuyla çıktı. Dinlendirilen Savic ve Muçi'nin yerine Nwaiwu ile Bouchouari, sahaya çıktı. Alman teknik adam yedek kulübesine çektiği Fabinho'nun yerine Melih'i, Mustafa'nın yerine Cabral'a, Ozan Tufan'ın yerine de Mendy'ye görev verdi.

EKİBİMİZDE TAM 11 EKSİK VARDI

Karadeniz devinde oynama izni bulunan oyunculardan sakatlıkları bulunan Aral Şimşir, Dju, Batagov ve Folcarelli ile dinlendirilen Savic ve Muçi dünkü CSKA Sofya maçında forma giyemedi. Ayrıca UEFA listesinde bulunmayan Umut, Malinovskyi, Metehan, Ali ve Okay da kadroda yer almadı.

AVRUPA'DAKİ ALTINCI KARŞILAŞMA

Karadeniz devi, bu sezon Avrupa'daki altıncı maçına çıktı. Bordo-mavililer, Avrupa Ligi play-off turunda Ferencvaros'a iki maçta da mağlup oldu. İlk karşılaşmayı 1-0, rövanşı ise 4-0 kaybetti. Konferans Ligi'nde ise KuPS'u 4-2, Hearts'ı 2-0 yenip, Freiburg'a evinde 1-0 yenildi. Dün de Sofya'yı devirdi.

REİS: GÜCÜMÜZÜ GÖSTERDİK

Trabzonspor Teknik Direktörü Thomas Reis, CSKA Sofya deplasmanında galip geldikleri için mutlu olduğunu dile getirdi. Alman çalıştırıcı "Benim için önemli olan takımın geri dönüşe inanmasıydı. Bu işin, bu skorun değişeceğine geri gelebileceğimize olan inançtı. Bunu görmek beni memnun etti. İlk yarı çok iyi bir futbol sergilemedik. İkinci yarıda 60. dakikadan sonra daha güçlü olduğumuzu gösterdik ve kazandık. 9 puana ulaştık. Doğru yolda ilerliyoruz. Şimdi bu maçı arkamızda bırakacağız çünkü pazartesi günü Göztepe maçımız var. Ona odaklanmamız gerekiyor" dedi.

KONFERANS LİGİ FORMATI

Konferans Ligi formatında lig aşamasını ilk sekiz sırada tamamlayan takımlar direkt son 16 turuna yükselirken, 9-16. sıradaki ekipler play-off turuna seri başı olarak katılıyor. Ekibimizin ilk 8 yarışında avantajı bulunuyor.