UEFA Konferans Ligi'nin 4. haftasında Trabzonspor, Bulgaristan temsilcisi CSKA Sofya'ya konuk oldu. Stadion Balgarska Armia'da oynanan mücadelede bordo-mavililer, rakibini 2-1 mağlup etti.

Karşılaşmanın ilk yarısında ev sahibi ekip, Sidny Lopes Cabral'ın kendi kalesine attığı golle soyunma odasına 1-0 üstün gitti.

İkinci yarıda oyunun kontrolünü eline alan Trabzonspor, aradığı beraberlik golünü 69. dakikada Muhammed Salah ile buldu.

Bordo-mavililer, 90+3. dakikada Noah Saviolo'nun kaydettiği gol ile galibiyete uzandı.

TRABZONSPOR PUANINI 9'A YÜKSELTTİ

Bu galibiyetle Avrupa'daki dördüncü maçını tamamlayan bordo-mavililer, 3 galibiyet ve 1 mağlubiyet sonucunda 9 puana yükseldi. Trabzonspor, haftayı 8. sırada tamamladı.

CSKA Sofya ise aldığı mağlubiyetle birlikte 1 puanda kaldı. Bulgaristan ekibi, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle puan cetvelinde 32. sırada yer alıyor.

KONFERANS LİGİ'NDE SIRADAKİ MAÇLAR

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nin bir sonraki haftasında Çekya temsilcisi FK Jablonec'i konuk edecek. CSKA Sofya ise KuPS Kuopio deplasmanında puan arayacak.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ

Lopes Cabral'ın kendi kalesine attığı golle CSKA Sofia, temsilcimiz Trabzonspor karşısında öne geçti. https://t.co/GmKzvkXEBA — TRT Spor (@trtspor) November 26, 2026

⚽🎯 Muhammed Salahh! Fırsatı buldu, golünü attı! Temsilcimiz Trabzonspor, Sofya'da beraberliği yakaladı! https://t.co/NN9yQDPLug — TRT Spor (@trtspor) November 26, 2026