Bordo-mavililer, CSKA Sofya deplasmanından 3 puanla dönerken başrolde yine Muhammed Salah vardı. Trabzonspor'un süper yıldızı, takımı Bulgaristan'da 1-0 yenik duruma düşmesine rağmen büyük geri dönüşün altına imzasını attı. Maç boyunca Karadeniz devinin hücumlarını organize eden 34 yaşındaki oyuncu 90 dakikaya yaydığı harika oyununu 1 gol, 1 asistle süsledi. Neden tarihin en büyük oyuncularından biri olduğunu yine herkese gösterdi. Karşılaşmanın bitiminde Bulgar seyirciler de onu alkışladı.

BU HIZA UÇAK YETİŞEMEZ

Muhammed Salah, CSKA Sofya deplasmanında imza gollerinden birini attı. Batista Mendy'nin savunma arkasına gönderdiği topa çok iyi hareketlenen Mısırlı futbolcu inanılmaz deparını golle sonuçlandırdı. Karşı karşıya pozisyonda kalecinin bacak arasından topu ağlarla buluşturdu. Maça 1-1'lik eşitliği getiren Salah'ın durmaya niyeti yoktu. Uzatma dakikalarında hızlı hücumda yine herkesten önce ceza sahasına yönlendi. Ters tarafta Noah Saviolo'nun koşusunu gördü. Harika asistiyle 2-1'lik galibiyeti hazırladı.

SAVİOLO'DAN MÜTHİŞ SOLO

Karadeniz devi, CSKA Sofya deplasmanından 3 puanla dönerken galibiyet golünü Noah Saviolo attı. Muhammed Salah'tan aldığı pasta düzgün bir vuruşla fileleri buldu. Trabzonspor'a 2-1'lik galibiyeti getirdi. Belçikalı hücum oyuncusu böylece Avrupa Kupaları'nda ilk golünü kaydetti. Ligde de 2 golü, 1 asisti bulunuyor. 22 yaşındaki oyuncu "Bizim için güzel bir gece oldu. Çok iyi başlamadık ama çok iyi bitirdik. Kalan 2 maçımızı da kazanarak Konferans Ligi'nde bu aşamayı ilk 8'de bitirmek istiyoruz" dedi.

BİZİ KİMSE YENEMEZ

Trabzonspor'un stoperi Nwaiwu iddialı konuştu. Başarılı savunmacı "Konferans Ligi'nde bizi yenebilecek fazla takım görmüyorum. Bu kupayı kazanabiliriz. Mutluluğumuz sürecek" ifadelerini kullandı.

ONANA GÜVEN VERDİ

Bordomavili ekipte CSKA Sofya karşısında Fırtına ilk yarıda durgundu. Bu anlarda Andre Onana yaptığı kurtarışlarla Trabzonspor'u maçın içinde tuttu. Bulgar ekibinin farkı 2'ye çıkarmasına engel olan Kamerunlu eldiven; Thomas Reis'tan tebriği kaptı.

FABİNHO DENGE KURDU

Thomas Reis, rotasyona soktuğu Fabinho'yu ikinci yarıda oyuna sürdü. Brezilyalı futbolcu, oyuna dahil olduktan sonra Karadeniz ekibi topu daha iyi kullanmaya başladı. 33 yaşındaki ön libero henüz skor katkısı vermese de oyun aklıyla öne çıkıyor.

TARAFTAR CEZALIYDI

CSKA Sofya deplasmanında Trabzonspor taraftarı yoktu. Kuopio mücadelesinde ceza alan bordo-mavili seyirciler, Bulgaristan'da kendilerine ayrılan yeri boş bırakmak zorunda kaldı.

ONUACHU KAÇIRDI

Trabzonspor'da Paul Onuachu 7 maçtır gol atamıyordu. Nijeryalı forvet, CSKA Sofya deplasmanında gole çok yaklaştı. Nijeryalı forvet, Benjamin Bouchouari'nin getirdiği topta bomboş durumda ağları bulamadı. Vuruşunda topu kaleci Lapoukhov'a nişanladı. Deneyimli forvet, 2. yarıda da bomboş pozisyonda kafa vuruşunu yaptı. Ancak bu sefer de kaleyi bulamadı.

MENDY'DEN SÜPER ASİST

Karadeniz ekibinde teknik direktör Thomas Reis, CSKA Sofya maçında rotasyona gitti. Forma bulan Batista Mendy şansını iyi değerlendirdi. Muhammed Salah'ın 69'da attığı beraberlik golünde Mısırlı yıldızın önüne topu harika bıraktı. Bu sezon ilk asistini yaptı. 2 dakika sonra oyundan çıktı.

AVRUPA'YI ESİR ALDI

Fırtına'nın yıldızı Muhammed Salah, Konferans Ligi'nde müthiş rakamlara ulaştı. Kuopio, Hearts ve CSKA Sofya mücadelelerinde 1'er gol ve 1'er asist yaparak tarih yazdı.

18 GOLE KATKI

Muhammed Salah sezonun daha yarısına bile gelmemişken bordo-mavili takıma inanılmaz bir katkı verdi. Mısırlı futbolcu, CSKA Sofya ağlarını havalandırdı. Toplam gol sayısı 12 oldu. 6 de asisti bulunuyor. Henüz kasım ayında skora 18 gollük katkı sağladı.