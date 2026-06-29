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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları sürüyor!

Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları sürüyor!

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını Düzce Topuk Yaylası Tesisleri'nde sürdürdü.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Haziran 2026 14:20
Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları sürüyor!

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına Topuk Yaylası Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen günün ilk çalışması, salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık hareketleriyle başladı. Daha sonra sahaya geçen sarı-lacivertli futbolcular, ısınma ve çabukluk çalışmalarının ardından iki grup halinde pas organizasyonları üzerinde durdu.

Antrenmanın son bölümünde hücum organizasyonları ve bireysel çalışmalar gerçekleştiren Fenerbahçe, günün ilk idmanını tamamladı.

Sarı-lacivertliler, yeni sezon hazırlıklarını akşam saatlerinde gerçekleştireceği günün ikinci antrenmanıyla sürdürecek.

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