FENERBAHÇE HABERİ: İsmail Kartal'a şok sözler! "Şampiyon olsa bile..."
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de hedeflenen kupalara veda edilmesi sonrası teknik direktör İsmail Kartal eleştiri oklarının hedefi haline geldi. Son olarak Sivasspor ile berabere kalan sarı-lacivertlilerde Beşiktaş derbisi öncesi flaş bir iddia ortaya atıldı. Spor yorumcusu Tümer Metin, deneyimli hoca hakkında çarpıcı sözler kullandı. İşte o açıklamalar...
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Süper Kupa'ya U19 takımıyla çıkan Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne de çeyrek finalde veda etti.
Süper Lig'de şampiyonluk yarışının da uzağında bulunan Kanarya'da teknik direktör İsmail Kartal eleştirilerin hedefinde.
Tivibu Spor yorumcusu Tümer Metin, deneyimli hoca hakkında gündem yaratan bir iddiada bulundu.
İşte o sözler...
"Kıymetli bir 2.'lik yaşayabilir İsmail Hoca ve bu bir para edecek mi? Orasına bakacağız."
"ŞAMPİYONLUK YAŞASA BİLE..."
"Ben, İsmail Kartal'ın bu dakikadan sonra Fenerbahçe ile şampiyonluk yaşasa bile sezon sonu devam edeceğini düşünmüyorum. Fenerbahçe yönetiminin devam edeceğini düşünmüyorum."
"Gerekçe olarak da şunu gösterebilirim; futbolcuyla olan bağın kopmuş olması, öyle hissediyorum ve kamuoyuyla oluşan iletişim eksikliği."
"Bu bir, ikincisi yarın ne yapacak Fenerbahçe? Kampta maç izlendi.(Adana Demirspor-Galatasaray) Zaten Sivas'ta itikat sarsılmış durumda İsmail Kartal'a."
"Beşiktaş maçında Fenerbahçe'yi bir tehlike bekliyor. Oyuncu işi sahiplendiği dakika motivasyonu yukarı çıkarırsın."
"Motivasyonu yukarı çıkarmak tamamen bilgiyle doğru odaklıdır ve birçok parametrenin bir araya gelmesi lazım."
"Coşku, iştah, fizyoloji, psikoloji her şeyi bir araya koyacaksın ki o motivasyon denilen şey ortaya çıksın ve seni bir yere götürsün."
"Bir tarafı kırıldı geçen hafta paramparçasın oradan. Kalan sürede sana 2 maç lazım. Galatasaray'ın 2 maçta da puan kaybetmesi lazım."
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