Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERİ: İsmail Kartal'a şok sözler! "Şampiyon olsa bile..."

FENERBAHÇE HABERİ: İsmail Kartal'a şok sözler! "Şampiyon olsa bile..."

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de hedeflenen kupalara veda edilmesi sonrası teknik direktör İsmail Kartal eleştiri oklarının hedefi haline geldi. Son olarak Sivasspor ile berabere kalan sarı-lacivertlilerde Beşiktaş derbisi öncesi flaş bir iddia ortaya atıldı. Spor yorumcusu Tümer Metin, deneyimli hoca hakkında çarpıcı sözler kullandı. İşte o açıklamalar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Nisan 2024 Cumartesi 11:11
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FENERBAHÇE HABERİ: İsmail Kartal'a şok sözler! "Şampiyon olsa bile..."

Sezona büyük umutlarla başlayan Fenerbahçe, şu ana kadarki tabloda hedeflerinden uzak kaldı.

FENERBAHÇE HABERİ: İsmail Kartal'a şok sözler! "Şampiyon olsa bile..."

4 kupaya da talip olarak girilen sezonda sarı-lacivertliler yoluna tek kulvarda devam ediyor.

FENERBAHÇE HABERİ: İsmail Kartal'a şok sözler! "Şampiyon olsa bile..."

İddialı bir kadro kuran Kanarya ilk olarak Ziraat Türkiye Kupası'nda MKE Ankaragücü'ne elendi.

FENERBAHÇE HABERİ: İsmail Kartal'a şok sözler! "Şampiyon olsa bile..."

Süper Kupa'ya U19 takımıyla çıkan Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne de çeyrek finalde veda etti.

FENERBAHÇE HABERİ: İsmail Kartal'a şok sözler! "Şampiyon olsa bile..."

Süper Lig'de şampiyonluk yarışının da uzağında bulunan Kanarya'da teknik direktör İsmail Kartal eleştirilerin hedefinde.

FENERBAHÇE HABERİ: İsmail Kartal'a şok sözler! "Şampiyon olsa bile..."

Tivibu Spor yorumcusu Tümer Metin, deneyimli hoca hakkında gündem yaratan bir iddiada bulundu.

İşte o sözler...

FENERBAHÇE HABERİ: İsmail Kartal'a şok sözler! "Şampiyon olsa bile..."

"Kıymetli bir 2.'lik yaşayabilir İsmail Hoca ve bu bir para edecek mi? Orasına bakacağız."

FENERBAHÇE HABERİ: İsmail Kartal'a şok sözler! "Şampiyon olsa bile..."

"ŞAMPİYONLUK YAŞASA BİLE..."
"Ben, İsmail Kartal'ın bu dakikadan sonra Fenerbahçe ile şampiyonluk yaşasa bile sezon sonu devam edeceğini düşünmüyorum. Fenerbahçe yönetiminin devam edeceğini düşünmüyorum."

FENERBAHÇE HABERİ: İsmail Kartal'a şok sözler! "Şampiyon olsa bile..."

"Gerekçe olarak da şunu gösterebilirim; futbolcuyla olan bağın kopmuş olması, öyle hissediyorum ve kamuoyuyla oluşan iletişim eksikliği."

FENERBAHÇE HABERİ: İsmail Kartal'a şok sözler! "Şampiyon olsa bile..."

"Bu bir, ikincisi yarın ne yapacak Fenerbahçe? Kampta maç izlendi.(Adana Demirspor-Galatasaray) Zaten Sivas'ta itikat sarsılmış durumda İsmail Kartal'a."

FENERBAHÇE HABERİ: İsmail Kartal'a şok sözler! "Şampiyon olsa bile..."

"Beşiktaş maçında Fenerbahçe'yi bir tehlike bekliyor. Oyuncu işi sahiplendiği dakika motivasyonu yukarı çıkarırsın."

FENERBAHÇE HABERİ: İsmail Kartal'a şok sözler! "Şampiyon olsa bile..."

"Motivasyonu yukarı çıkarmak tamamen bilgiyle doğru odaklıdır ve birçok parametrenin bir araya gelmesi lazım."

FENERBAHÇE HABERİ: İsmail Kartal'a şok sözler! "Şampiyon olsa bile..."

"Coşku, iştah, fizyoloji, psikoloji her şeyi bir araya koyacaksın ki o motivasyon denilen şey ortaya çıksın ve seni bir yere götürsün."

FENERBAHÇE HABERİ: İsmail Kartal'a şok sözler! "Şampiyon olsa bile..."

"Bir tarafı kırıldı geçen hafta paramparçasın oradan. Kalan sürede sana 2 maç lazım. Galatasaray'ın 2 maçta da puan kaybetmesi lazım."

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