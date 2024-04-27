GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk ayrılıyor mu? Canlı yayında flaş iddia!
Son dakika spor haberi: Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Adana Demirspor ile deplasmanda karşılaşan Galatasaray sahadan 3-0 galibiyetle ayrılarak şampiyonluk yolunda önemli bir galibiyet aldı. Ligde üst üste 15. maçını kazanan Cimbom, müthiş bir seriye imza atarak zirvedeki puan farkını açtı. Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk oynattığı futbol ve aldığı sonuçlarla dikkat çekerken, deneyimli hoca hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...
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Sözleşme yenilenen deneyimli file bekçisi Fernando Muslera performansıyla dikkat çekerken, yaptığı önemli kurtarışlarla maça damga vurdu.
Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri Hakim Ziyech, Kerem Demirbay ve Mauro Icardi kaydetti.
KRALLIKTA ZİRVE ICARDI'NİN!
Aslan'ın süper yıldızı Mauro Icardi, Adana Demirspor'a attığı golle ligdeki sayısını 21 yaptı ve gol krallığında zirveye oturdu.
Şampiyonluk yolunda büyük bir avantaj yakalayan Galatasaray, kalan haftalardan da galibiyetle ayrılıp puan rekorunu geliştirerek mutlu sona ulaşmak istiyor.
Galatasaray'ın eski futbolcularından Mehmet Topal, sarı-kırmızılıların aldığı kritik galibiyeti TRT Spor'da değerlendirdi. Topal, teknik direktör Okan Buruk hakkında flaş bir iddiada bulundu.
İşte o sözler...
"Galatasaray'da şöyle bir rahatlık var. Atanımız da iyi tutanımız da diyorlar. Şampiyon olmak istiyorsanız bunların iyi olması lazım."
"İyi hücum maç kazandırır ama iyi savunma sizi şampiyon yapar. Fenerbahçe de sezon başında bunu yaptı. Ama Galatasaray daha az yiyen takım olarak görünüyor."
"Kazandığınız zaman liderlik özgüvenini sezon sonuna kadar götürdüğünüz zaman şampiyon olursunuz. Puan tablosu her şeyi anlatıyor."
"SÜPER KUPA FENERBAHÇE'Yİ ETKİLEMİŞTİR"
"Süper Kupa'ya Fenerbahçe'nin çıkmaması oyuncuları ciddi anlamda etkilemiştir. Furbolcular her zaman oynamak ister."
"OKAN BURUK'A TEKLİFLER GELECEKTİR"
"Okan Buruk'un futbolcular gibi uluslararası seviyede performansını yükselttiğini düşünüyorum. Teklifler de gelecektir ama Galatasaray'ı bırakır mı onu bilmiyorum."
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