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GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk ayrılıyor mu? Canlı yayında flaş iddia!

Son dakika spor haberi: Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Adana Demirspor ile deplasmanda karşılaşan Galatasaray sahadan 3-0 galibiyetle ayrılarak şampiyonluk yolunda önemli bir galibiyet aldı. Ligde üst üste 15. maçını kazanan Cimbom, müthiş bir seriye imza atarak zirvedeki puan farkını açtı. Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk oynattığı futbol ve aldığı sonuçlarla dikkat çekerken, deneyimli hoca hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Nisan 2024 Cumartesi 09:49
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GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk ayrılıyor mu? Canlı yayında flaş iddia!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Adana Demirspor'u 3-0 mağlup ederek kritik bir virajı daha kayıpsız geçti.

GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk ayrılıyor mu? Canlı yayında flaş iddia!

Ligde 15 maçtır üst üste kazanan sarı-kırmızılılar, müthiş bir galibiyet serisine imza atarken zirvedeki yerini de sağlamlaştırdı.

GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk ayrılıyor mu? Canlı yayında flaş iddia!

Fenerbahçe'nin Beşiktaş ile karşı karşıya geleceği haftada hata yapmayan Cimbom, puanını 93'e yükselterek maç fazlasıyla puan farkını 7'ye çıkardı.

GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk ayrılıyor mu? Canlı yayında flaş iddia!

Sözleşme yenilenen deneyimli file bekçisi Fernando Muslera performansıyla dikkat çekerken, yaptığı önemli kurtarışlarla maça damga vurdu.

GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk ayrılıyor mu? Canlı yayında flaş iddia!

Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri Hakim Ziyech, Kerem Demirbay ve Mauro Icardi kaydetti.

GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk ayrılıyor mu? Canlı yayında flaş iddia!

KRALLIKTA ZİRVE ICARDI'NİN!
Aslan'ın süper yıldızı Mauro Icardi, Adana Demirspor'a attığı golle ligdeki sayısını 21 yaptı ve gol krallığında zirveye oturdu.

GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk ayrılıyor mu? Canlı yayında flaş iddia!

Şampiyonluk yolunda büyük bir avantaj yakalayan Galatasaray, kalan haftalardan da galibiyetle ayrılıp puan rekorunu geliştirerek mutlu sona ulaşmak istiyor.

GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk ayrılıyor mu? Canlı yayında flaş iddia!

Galatasaray'ın eski futbolcularından Mehmet Topal, sarı-kırmızılıların aldığı kritik galibiyeti TRT Spor'da değerlendirdi. Topal, teknik direktör Okan Buruk hakkında flaş bir iddiada bulundu.

İşte o sözler...

GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk ayrılıyor mu? Canlı yayında flaş iddia!

"Galatasaray'da şöyle bir rahatlık var. Atanımız da iyi tutanımız da diyorlar. Şampiyon olmak istiyorsanız bunların iyi olması lazım."

GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk ayrılıyor mu? Canlı yayında flaş iddia!

"İyi hücum maç kazandırır ama iyi savunma sizi şampiyon yapar. Fenerbahçe de sezon başında bunu yaptı. Ama Galatasaray daha az yiyen takım olarak görünüyor."

GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk ayrılıyor mu? Canlı yayında flaş iddia!

"Kazandığınız zaman liderlik özgüvenini sezon sonuna kadar götürdüğünüz zaman şampiyon olursunuz. Puan tablosu her şeyi anlatıyor."

GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk ayrılıyor mu? Canlı yayında flaş iddia!

"SÜPER KUPA FENERBAHÇE'Yİ ETKİLEMİŞTİR"
"Süper Kupa'ya Fenerbahçe'nin çıkmaması oyuncuları ciddi anlamda etkilemiştir. Furbolcular her zaman oynamak ister."

GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk ayrılıyor mu? Canlı yayında flaş iddia!

"OKAN BURUK'A TEKLİFLER GELECEKTİR"
"Okan Buruk'un futbolcular gibi uluslararası seviyede performansını yükselttiğini düşünüyorum. Teklifler de gelecektir ama Galatasaray'ı bırakır mı onu bilmiyorum."

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