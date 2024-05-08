Haberler Konferans Ligi Club Brugge - Fiorentina maçı NE ZAMAN? | Club Brugge - Fiorentina maçı saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Konferans Ligi)

Club Brugge - Fiorentina maçı NE ZAMAN? | Club Brugge - Fiorentina maçı saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Konferans Ligi)

UEFA Konferans Ligi'nde finalin adı belli olacak. Belçika devi Club Brugge ile İtalyan devi Fiorentina yarı final rövanş maçında kozlarını paylaşacak. İlk müsabakayı Fiorentina 3-2 kazanmıştı. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Club Brugge - Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mayıs 2024 Çarşamba 10:39 Güncelleme Tarihi: 08 Mayıs 2024 Çarşamba 11:00
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Club Brugge - Fiorentina maçı NE ZAMAN? | Club Brugge - Fiorentina maçı saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Konferans Ligi)

Club Brugge - Fiorentina maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Konferans Ligi heyecanı devam ediyor. Club Brugge ile Fiorentina karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki; Club Brugge - Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

CLUB BRUGGE - FIORENTINA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Club Brugge - Fiorentina maçı 8 Mayıs Çarşamba günü TSİ 19:45'te EXXEN'de canlı yayınlanacak.

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