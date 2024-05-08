Haberler Konferans Ligi Olympiakos - Aston Villa maçı NE ZAMAN? | Olympiakos - Aston Villa maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Olympiakos - Aston Villa maçı NE ZAMAN? | Olympiakos - Aston Villa maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Konferans Ligi'nde finalin adı belli olacak. Fenerbahçe'yi çeyrek finalde eleyen Yunanistan devi Olympiakos ve Unai Emery yönetimindeki İngiliz ekibi Aston Villa karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Olympiakos - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mayıs 2024 Çarşamba 10:47 Güncelleme Tarihi: 08 Mayıs 2024 Çarşamba 11:00
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Olympiakos - Aston Villa maçı NE ZAMAN? | Olympiakos - Aston Villa maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Olympiakos - Aston Villa maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Konferans Ligi heyecanı devam ediyor. Olympiakos ile Aston Villa karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki; Olympiakos - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

OLYMPIAKOS - ASTON VILLA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Olympiakos - Aston Villa maçı 9 Mayıs Perşembe günü TSİ 22:00'de EXXEN'de canlı yayınlanacak.

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