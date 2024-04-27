Ahmet Çakar'dan şampiyonluk yorumu! "Galatasaray için artık..."

Galibiyetin tartışmasız baş mimarı kaleci Muslera! Öyle toplar çıkardı ki ilk yarı, maç çok gitti geldi.

G.Saray, ikinci yarıya iyi başlamamıştı ama Hakim Ziyech ile öne geçti. Tuhaf olan, Ziyech'in golünden önce Demirspor'un kaçırdığı %100'lük gol pozisyonu. G.Saray, Muslera'ya yıllardır çok şey borçlu ama dün gece bu borç daha da büyüdü.