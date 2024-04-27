Haberler Galatasaray Ahmet Çakar'dan şampiyonluk yorumu! "Galatasaray için artık..."

Ahmet Çakar'dan şampiyonluk yorumu! "Galatasaray için artık..."

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasının açılış maçında Galatasaray konuk olduğu Adana Demirspor'u 3-0 mağlup ederek kritik deplasmandan 3 puanla döndü. Sabah Gazetesi yazarı Ahmet Çakar şampiyonluk hakkında flaş sözler söyledi. İşte detaylar... | GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Nisan 2024 Cumartesi 09:03
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Ahmet Çakar'dan şampiyonluk yorumu! "Galatasaray için artık..."

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Galatasaray deplasmanda Adana Demirspor'u 3-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

Ahmet Çakar'dan şampiyonluk yorumu! "Galatasaray için artık..."

Şampiyonluk yarışında önemli bir virajı kayıpsız dönen sarı kırmızılılar puanını 93'e yükseltti.

Ahmet Çakar'dan şampiyonluk yorumu! "Galatasaray için artık..."

Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri Hakim Ziyech, Kerem Demirbay ve Mauro Icardi kaydetti.

Ahmet Çakar'dan şampiyonluk yorumu! "Galatasaray için artık..."

Sabah Gazetesi yazarı Ahmet Çakar karşılaşma sonrası şampiyonluk hakkında flaş sözler söyledi.

Ahmet Çakar'dan şampiyonluk yorumu! "Galatasaray için artık..."

AHMET ÇAKAR - MUCİZE OLUR

G.Saray için hayati derecede önemli maçtı. Kaybettiklerinde, F.Bahçe tekrar umutlanacaktı. Ama bunların hiçbiri olmadı. Üstelik rakip Adana Demirspor.

Ahmet Çakar'dan şampiyonluk yorumu! "Galatasaray için artık..."

Özellikle ofansif yönden çok iyi top oynadı. İlk defa G.Saray'ın sol beki Köhn'ü bu kadar yol geçen hanı gibi gördük!

Ahmet Çakar'dan şampiyonluk yorumu! "Galatasaray için artık..."

Galibiyetin tartışmasız baş mimarı kaleci Muslera! Öyle toplar çıkardı ki ilk yarı, maç çok gitti geldi.

Ahmet Çakar'dan şampiyonluk yorumu! "Galatasaray için artık..."

G.Saray, ikinci yarıya iyi başlamamıştı ama Hakim Ziyech ile öne geçti. Tuhaf olan, Ziyech'in golünden önce Demirspor'un kaçırdığı %100'lük gol pozisyonu. G.Saray, Muslera'ya yıllardır çok şey borçlu ama dün gece bu borç daha da büyüdü.

Ahmet Çakar'dan şampiyonluk yorumu! "Galatasaray için artık..."

Bu tür maçlarda 1-0 hele hele dün geceki performansa göre çok tehlikeli iken bu sefer sahneye Kerem Demirbay çıktı. Sıfırdan harika bir gol attı. Benim diyen futbolcu atamaz!

Ahmet Çakar'dan şampiyonluk yorumu! "Galatasaray için artık..."

Sonuçta G.Saray çok önemli bir virajı daha kazanarak döndü. Artık 'şampi' diyebiliriz. Bundan sonra G.Saray'ın şampiyonluğu kaybetmesi belki mucizelere bağlı.

Ahmet Çakar'dan şampiyonluk yorumu! "Galatasaray için artık..."

Üstelik genetiklerinde de bu tür kayıplar pek yaşanmamış. Fakat dün için Muslera'yı zirveye taşıdık ama İcardi, Köhn, birçok futbolcu beklenenin altındaydı.

Ahmet Çakar'dan şampiyonluk yorumu! "Galatasaray için artık..."

Hikmet Karaman'ı kutlarım. Çok iyi oynadılar. Ofansif olarak G.Saray'a böyle oynayan bir Anadolu takımı bu sezon yok.

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