Beşiktaş'ta 4 futbolcu Fenerbahçe derbisinde yok

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında cumartesi günü dev derbide Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması geldi.

Siyah-beyazlılar, Serkan Emrecan Terzi, Bakhtiyor Zainutdinov ve Tayfur Bingöl ve Demir Ege Tıknaz'ın derbi kadrosunda yer almayacağını duyurdu.

Beşiktaş'ın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Tedavi ve sahaya dönüş çalışmaları devam eden futbolcularımız; Serkan Emrecan Terzi, Bakhtiyor Zainutdinov ve Tayfur Bingöl ile takımımızın 24 Nisan 2024 tarihinde gerçekleştirdiği antrenmanda sol uyluk arka adalesinde ağrı hisseden ve yapılan değerlendirmede uyluk arka adalesinde (biseps femoris) gerilme ve ödem tespit edilen futbolcumuz Demir Ege Tıknaz, Futbol A Takımımızın Fenerbahçe ile oynayacağı maçın kadrosunda yer almayacaklardır." ifadelerine yer verildi.