Fenerbahçe'de Rade Krunic kararı! Sezon sonunda...
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde İtalyan devi Milan'dan zorunlu satın alma opsiyonuyla kadrosuna dahil ettiği Rade Krunic ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertli formayla gösterdiği performansla eleştirilen Boşnak futbolcu hakkında yönetim kararını verdi. İşte ayrıntılar...
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Mevcut futbolcuları değerlendirmeye alan sarı lacivertlilerde, takımdan ayrılacak isimler belirlenmeye başladı.
Kadroda önemli değişiklikler yaşamaya hazırlanan Kanarya'da peş peşe vedalar yaşanacak.
Avrupa'dan önemli teklifler gelen Ferdi Kadıoğlu ve İrfan Can Kahveci'nin ciddi bonservisle ayrılmaları bekleniyor.
Öte yandan performanslarıyla bekleneni veremeyen isimlerle de birer birer yollar ayrılacak.
RADE KRUNIC KARARI!
Ara transfer döneminde kadroya katılan Rade Krunic, sergilediği futbolla hayal kırıklığı yarattı.
Sarı lacivertli formayla 17 maçta forma giyen Boşnak futbolcu, Adanaspor ile oynanan Türkiye Kupası maçında 1 asist yaptı.
Performansıyla beklentilerin altında kalan yıldız futbolcu için karar verildi.
YOLLAR AYRILIYOR!
Akşam'ın haberine göre; Fenerbahçe, bekleneni veremeyen Rade Krunic ile yollarını ayırmayı planlıyor.
Yaz transfer döneminde, 30 yaşındaki orta saha için gelen teklifler değerlendirmeye alınacak.
3.5 MİLYON ÖDENECEK!
Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Rade Krunic'in 3.5 milyon euroluk bir zorunlu satın alma opsiyonu bulunuyor.
Rade Krunic'in bonservisinin alınmasının ardından gelecek tekliflere göre hareket edilecek.
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