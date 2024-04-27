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Fenerbahçe'de Rade Krunic kararı! Sezon sonunda...

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde İtalyan devi Milan'dan zorunlu satın alma opsiyonuyla kadrosuna dahil ettiği Rade Krunic ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertli formayla gösterdiği performansla eleştirilen Boşnak futbolcu hakkında yönetim kararını verdi. İşte ayrıntılar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Nisan 2024 Cumartesi 10:38
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Fenerbahçe'de Rade Krunic kararı! Sezon sonunda...

Süper Lig'de zirve yarışında işini zora sokan Fenerbahçe, kalan maçları kazanıp rakibi Galatasaray'ın puan kaybını bekleyecek.

Fenerbahçe'de Rade Krunic kararı! Sezon sonunda...

Şampiyonluk yolunda avantajı ezeli rakibine kaptıran sarı-lacivertliler, takımı bir arada tutmak için çalışmalarda bulunuyor.

Fenerbahçe'de Rade Krunic kararı! Sezon sonunda...

Sezonu teknik direktör İsmail Kartal ile tamamlayacak olan Kanarya'da gelecek sezonun planlamaları son sürat devam ediyor.

Fenerbahçe'de Rade Krunic kararı! Sezon sonunda...

Mevcut futbolcuları değerlendirmeye alan sarı lacivertlilerde, takımdan ayrılacak isimler belirlenmeye başladı.

Fenerbahçe'de Rade Krunic kararı! Sezon sonunda...

Kadroda önemli değişiklikler yaşamaya hazırlanan Kanarya'da peş peşe vedalar yaşanacak.

Fenerbahçe'de Rade Krunic kararı! Sezon sonunda...

Avrupa'dan önemli teklifler gelen Ferdi Kadıoğlu ve İrfan Can Kahveci'nin ciddi bonservisle ayrılmaları bekleniyor.

Fenerbahçe'de Rade Krunic kararı! Sezon sonunda...

Öte yandan performanslarıyla bekleneni veremeyen isimlerle de birer birer yollar ayrılacak.

Fenerbahçe'de Rade Krunic kararı! Sezon sonunda...

RADE KRUNIC KARARI!
Ara transfer döneminde kadroya katılan Rade Krunic, sergilediği futbolla hayal kırıklığı yarattı.

Fenerbahçe'de Rade Krunic kararı! Sezon sonunda...

Sarı lacivertli formayla 17 maçta forma giyen Boşnak futbolcu, Adanaspor ile oynanan Türkiye Kupası maçında 1 asist yaptı.

Fenerbahçe'de Rade Krunic kararı! Sezon sonunda...

Performansıyla beklentilerin altında kalan yıldız futbolcu için karar verildi.

Fenerbahçe'de Rade Krunic kararı! Sezon sonunda...

YOLLAR AYRILIYOR!
Akşam'ın haberine göre; Fenerbahçe, bekleneni veremeyen Rade Krunic ile yollarını ayırmayı planlıyor.

Fenerbahçe'de Rade Krunic kararı! Sezon sonunda...

Yaz transfer döneminde, 30 yaşındaki orta saha için gelen teklifler değerlendirmeye alınacak.

Fenerbahçe'de Rade Krunic kararı! Sezon sonunda...

3.5 MİLYON ÖDENECEK!
Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Rade Krunic'in 3.5 milyon euroluk bir zorunlu satın alma opsiyonu bulunuyor.

Fenerbahçe'de Rade Krunic kararı! Sezon sonunda...

Rade Krunic'in bonservisinin alınmasının ardından gelecek tekliflere göre hareket edilecek.

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