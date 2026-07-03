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Haberler Dünya Kupası Arjantin-Yeşil Burun Adaları maçı CANLI | 2026 Dünya Kupası

Arjantin-Yeşil Burun Adaları maçı CANLI | 2026 Dünya Kupası

2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Arjantin ile Yeşil Burun Adaları karşı karşıya geliyor. Kazananın Mısır ile son 16'da karşılaşacağı mücadeleyi Kanadalı hakem Drew Fischer yönetiyor. Arjantin-Yeşil Burun Adaları mücadelesini haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

Dünya Kupası Haberleri Giriş Tarihi: 04 Temmuz 2026 00:56
Arjantin-Yeşil Burun Adaları maçı CANLI | 2026 Dünya Kupası

Dünya Kupası'nda grupların ardından başlayan eleme turlarında, turnuvanın en asimetrik ama bir o kadar da büyüleyici eşleşmesi yaşanıyor. Lionel Scaloni yönetiminde turnuvada fırtınalar estiren, efsane kaptan Lionel Messi liderliğindeki Arjantin, sahaya hata yapmadan çeyrek final yoluna yürümek için çıkıyor. Diğer tarafta ise kalesinde 40 yaşındaki efsane kalecisi Vozinha ile adeta bir savunma duvarı ören Yeşil Burun Adaları, futbol tarihinin en büyük sürprizine imza atmanın hesaplarını yapıyor. Milyonlarca göz bu dev randevuya kilitlendi. Arjantin-Yeşil Burun Adaları maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

İŞTE MAÇIN 11'LERİ

Arjantin: Martinez, Molina, Romero, L. Martinez, Medina, De Paul, Mac Allister, E. Fernandez, Almada, L. Martinez, Messi

Yeşil Burun Adaları: Vozinha, Moreira, Lopes, Borges, Cabral, Mendes, L. Duarte, D. Duarte, J. Cabral, N. Da Costa

Arjantin-Yeşil Burun Adaları MAÇI NE ZAMAN?

Dünya Kupası son 32 turu kapsamındaki Arjantin-Yeşil Burun Adaları mücadelesi 4 Temmuz Cumartesi günü oynanıyor.

Arjantin-Yeşil Burun Adaları MAÇI SAAT KAÇTA?

Kazananın son 16 turuna yükseleceği ve kaybedenin ise turnuvaya veda edeceği kritik randevunun ilk düdüğü Türkiye saati ile 01.00'de çaldı.

Arjantin-Yeşil Burun Adaları MAÇI HANGİ KANALDA?

Arjantin-Yeşil Burun Adaları mücadelesi, TRT 1 ekranlarında canlı ve şifresiz olarak yayınlanıyor.

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