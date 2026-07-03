Dünya Kupası'nda grupların ardından başlayan eleme turlarında, turnuvanın en asimetrik ama bir o kadar da büyüleyici eşleşmesi yaşanıyor. Lionel Scaloni yönetiminde turnuvada fırtınalar estiren, efsane kaptan Lionel Messi liderliğindeki Arjantin, sahaya hata yapmadan çeyrek final yoluna yürümek için çıkıyor. Diğer tarafta ise kalesinde 40 yaşındaki efsane kalecisi Vozinha ile adeta bir savunma duvarı ören Yeşil Burun Adaları, futbol tarihinin en büyük sürprizine imza atmanın hesaplarını yapıyor. Milyonlarca göz bu dev randevuya kilitlendi. Arjantin-Yeşil Burun Adaları maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

İŞTE MAÇIN 11'LERİ

Arjantin: Martinez, Molina, Romero, L. Martinez, Medina, De Paul, Mac Allister, E. Fernandez, Almada, L. Martinez, Messi

Yeşil Burun Adaları: Vozinha, Moreira, Lopes, Borges, Cabral, Mendes, L. Duarte, D. Duarte, J. Cabral, N. Da Costa

Arjantin-Yeşil Burun Adaları MAÇI NE ZAMAN?

Dünya Kupası son 32 turu kapsamındaki Arjantin-Yeşil Burun Adaları mücadelesi 4 Temmuz Cumartesi günü oynanıyor.

Arjantin-Yeşil Burun Adaları MAÇI SAAT KAÇTA?

Kazananın son 16 turuna yükseleceği ve kaybedenin ise turnuvaya veda edeceği kritik randevunun ilk düdüğü Türkiye saati ile 01.00'de çaldı.

Arjantin-Yeşil Burun Adaları MAÇI HANGİ KANALDA?

Arjantin-Yeşil Burun Adaları mücadelesi, TRT 1 ekranlarında canlı ve şifresiz olarak yayınlanıyor.