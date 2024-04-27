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Real Madrid'de Arda Güler'den flaş paylaşım! "Zamanla..."

İspanyol devi Real Madrid, La Liga'da şampiyonluğunu ilan etmeye hazırlanıyor. Son olarak deplasmanda Real Sociedad ile karşı karşıya gelen eflatun-beyazlılar, A Milli yıldızımız Arda Güler'in attığı golle sahadan 1-0 galibiyetle ayrıldı. Genç yıldız maç sonu yaptığı paylaşımda, 'Zamanla her şeye ulaşılır' notunu düştü.

Real Madrid Haberleri Giriş Tarihi: 27 Nisan 2024 Cumartesi 09:08 Güncelleme Tarihi: 27 Nisan 2024 Cumartesi 09:25
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Real Madrid'de Arda Güler'den flaş paylaşım! "Zamanla..."

Real Madrid'in yıldız futbolcusu Arda Güler, İspanya La Liga'da oynanan Real Sociedad maçına damgasını vurdu. Şampiyonluğa yürüyen eflatun-beyazlılar, Sociedad deplasmanına rotasyonlu bir kadroyla çıktı.

A Milli yıldızımız Arda Güler, La Liga'da ilk defa 11'de başladığı maçta sergilediği performansla göz doldurdu.

GALİBİYETİ GETİRDİ!

Real Madrid'in 1-0 kazandığı maçta 29. dakikada sahneye çıkan genç yıldız, attığı golle takımına galibiyeti getirdi.

MAÇ SONU PAYLAŞIM!

Arda Güler, maç sonunda sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Kendine has gol sevincinin olduğu fotoğrafı paylaşan Arda, 'Zamanla her şeye ulaşılır' notunu düştü.

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