Real Madrid'de Arda Güler'den flaş paylaşım! "Zamanla..."

Real Madrid'in yıldız futbolcusu Arda Güler, İspanya La Liga'da oynanan Real Sociedad maçına damgasını vurdu. Şampiyonluğa yürüyen eflatun-beyazlılar, Sociedad deplasmanına rotasyonlu bir kadroyla çıktı.
A Milli yıldızımız Arda Güler, La Liga'da ilk defa 11'de başladığı maçta sergilediği performansla göz doldurdu.
GALİBİYETİ GETİRDİ!
Real Madrid'in 1-0 kazandığı maçta 29. dakikada sahneye çıkan genç yıldız, attığı golle takımına galibiyeti getirdi.
MAÇ SONU PAYLAŞIM!
Arda Güler, maç sonunda sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Kendine has gol sevincinin olduğu fotoğrafı paylaşan Arda, 'Zamanla her şeye ulaşılır' notunu düştü.
Con tiempo todo se consigue☝🏽🤍 #HalaMadrid pic.twitter.com/eVxZp0H9Oi
— Arda Güler (@10ardaguler) April 26, 2024