Arda Güler İspanya'da manşetleri süsledi! 'Real Madrid'i sırtlıyor'
İspanya LaLiga'nın 33. haftasında Real Madrid, konuk olduğu Real Sociedad'ı Arda Güler'in golüyle 1-0 mağlup ederek şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı. İspanyol gazeteleri maçın ardından milli oyuncuyu manşetlerine taşıdı. İşte İspanya'da Arda Güler yorumları...
Real Madrid Haberleri Giriş Tarihi: 27 Nisan 2024 Cumartesi 10:09 Güncelleme Tarihi: 27 Nisan 2024 Cumartesi 10:32
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ARDA REAL MADRID'DE KALACAK MI?
Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti, "Hepsinin iyi oynadığına inanıyorum. Arda, Fran Garcia ve diğerleri. Sahada iyi bir oyun ve bağlılık ortaya koydular. Arda bir gol attı ve gelecekte bizim için çok önemli bir futbolcu olacak. Arda gelecek yıl bizimle burada kalacak." dedi.
"Arda'nın olağanüstü bir yeteneği var." değerlendirmesini yapan Ancelotti, "Çok iyi çalıştı. Daha önceden de ilk 11'de oynayabilirdi çünkü çok iyi antrenmanlar yapıyor ama çok genç ve yavaş yavaş baş aktör olarak sahneye çıkacaktır." ifadelerini kullandı.
GALİBİYET PAYLAŞIMI!
Arda Güler, maç sonunda sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Kendine has gol sevincinin olduğu fotoğrafı paylaşan Arda, 'Zamanla her şeye ulaşılır' ifadelerini kullandı.
İSPANYA'DA MANŞETLERİ SÜSLEDİ!
Milliyet'te yer alan habere göre; Arda Güler'in golüyle deplasmandan 3 puan çıkaran Real Madrid şampiyonluğa emin adımlarla yürürken İspanyol gazeteleri milli oyuncuyu manşetlerine taşıdı.
İşte İspanya'da Arda Güler yansımaları;
MARCA
Arda Güler, ligdeki ilk maçında prestijli bir rakibe karşı muhteşem detaylara imza attı. Türk oyuncu maçın başlarında rakip savunma karşısında biraz zorlandı ama onun koruyucu meleği var. Birkaç klas kontrolün ardından, doğru zamanda beklenmedik yerde ortaya çıktı.
MUNDO DEPORTIVO
Arda Güler Anoeta'da mutlu mesut... La Liga'da Real Madrid'e imza atan Türk futbolcu Arda Güler, Anoeta'da ikinci golünü atmanın mutluluğunu yaşadı.
OK DIARIO
Arda Güler, attığı golle ve harika bir oyunla Ancelotti'nin kendisine sunduğu fırsatı iyi değerlendirdi. Özel bir ışığı olan insanlar var ve Arda Güler de onlardan biri gibi görünüyor. Fırsat verildiğinde, istediğinden iz bırakan özel bir oyuncu.
EL PAIS
Arda Güler'in iz bırakması için kısa bir zaman yetiyor. Bu sezonki flaş anları devam ediyor... Osasuna'ya karşı altı dakikada sahanın ortasından üst direğe bir şut, iki dakikada Celta'ya karşı bir gol. Sociedad karşısında yarım saat geçmeden attığı gol.
AS
Arda Güler'de partiye katıldı. Arda Güler hayalet bir transfer değilmiş. Türk oyuncu yaşının gösterdiğinden daha tecrübeli. Aynı zamanda çalışkan ve etkili şutu da var.
EL PERIODICO
Ancelotti, Bayern Münih'i düşünerek yedek oyuncuları tercih etti, ancak Türk futbolcunun golü ona Anoeta'da üç puan kazandırdı.
EL CONFIDENCIAL
Arda Güler'in tek golü, Real Madrid'in üç puanı almasına yetti. Arda büyükleri tarafından göz ardı edilmekten hoşlanmayan çocuklar gibi takımda daha fazla yer almayı talep etti. Golü ve harika oyunu, daha fazlasını yapabileceğini gösterdi.
ONDA CERO
Arda Güler şampiyonluğu Real Madrid'e yaklaştırdı. Ancelotti, Münih'i düşünerek çok fazla rotasyon yaptı ve daha az alışılmış oyunculara şans verdi. Herkesin üzerinde parlayan isim galibiyet golünü atan Arda Güler oldu.
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