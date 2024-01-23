Haberler Real Madrid Oyuna girmediği için tepki göstermişti! Ancelotti Arda Güler'i kiralık olarak gönderiyor

Oyuna girmediği için tepki göstermişti! Ancelotti Arda Güler'i kiralık olarak gönderiyor

Real Madrid'in Almeria'yı 3-2 mağlup ettiği karşılaşmada milli oyuncumuz Arda Güler forma giyememişti. Genç oyuncu oyuna giremediği için tepki göstermişti. İtalyan çalıştırıcı Arda Güler hakkında flaş transfer kararı aldı. İşte detaylar... | TRANSFER HABERİ

Real Madrid Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ocak 2024 Salı 12:35
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
ENES CEVAHİRCİ
Oyuna girmediği için tepki göstermişti! Ancelotti Arda Güler'i kiralık olarak gönderiyor

La Liga'nın 21. haftasında Real Madrid sahasında Almeria ile karşı karşıya geldi.

Oyuna girmediği için tepki göstermişti! Ancelotti Arda Güler'i kiralık olarak gönderiyor

Eflatun-beyazlılar, ligin son sırasında yer alan rakibini 3-2 mağlup ederek şampiyonluk yarışında önemli bir 3 puana sahip oldu.

Oyuna girmediği için tepki göstermişti! Ancelotti Arda Güler'i kiralık olarak gönderiyor

Real Madrid forması giyen milli futbolcumuz Arda Güler, mücadeleyi yedek kulübesinde tamamladı.

Oyuna girmediği için tepki göstermişti! Ancelotti Arda Güler'i kiralık olarak gönderiyor

18 yaşındaki genç oyuncu oyuna dahil olmayınca Carlo Ancelotti'ye tepki gösterdi.

Oyuna girmediği için tepki göstermişti! Ancelotti Arda Güler'i kiralık olarak gönderiyor

Oyuna girmeyince hayal kırıklığı yaşayan Arda, yeleğini yere fırlattı.

Oyuna girmediği için tepki göstermişti! Ancelotti Arda Güler'i kiralık olarak gönderiyor

Arda Güler ilk maçını İspanya Kral Kupası'nda Arandina'ya karşı oynadı ve 59 dakika sahada kaldı.

Oyuna girmediği için tepki göstermişti! Ancelotti Arda Güler'i kiralık olarak gönderiyor

Sezon başında yaşadığı sakatlıklarla formasından uzak kalan Arda Güler, İtalyan çalıştırıcının geniş rotasyonunda kendine yer bulamadı.

Oyuna girmediği için tepki göstermişti! Ancelotti Arda Güler'i kiralık olarak gönderiyor

"ÖNEMLİ BİR OYUNCU OLACAK"

Arda Güler'in süre alması hakkında konuşan Ancelotti, "18 yaşında olduğunun çok farkındayım.

Oyuna girmediği için tepki göstermişti! Ancelotti Arda Güler'i kiralık olarak gönderiyor

Sakin olun, ona karşı sakin olun. Bugün ve gelecek için çok önemli bir oyuncu olacak.

Oyuna girmediği için tepki göstermişti! Ancelotti Arda Güler'i kiralık olarak gönderiyor

Herkesin biraz sabırlı olması gerekiyor. Bende var ve bu yüzden Ancelotti ısrar etti : "Dakikalarını alacak, kalitesi ortada" ifadelerini kullanmıştı.

Oyuna girmediği için tepki göstermişti! Ancelotti Arda Güler'i kiralık olarak gönderiyor

R.MADRID'DEN FLAŞ TRANSFER KARARI!
Sport.es'in haberine göre, Real Madrid Arda Güler'i gelişimi için haziran ayına kadar kiralayacak.

Oyuna girmediği için tepki göstermişti! Ancelotti Arda Güler'i kiralık olarak gönderiyor

Arda Güler Fenerbahçe'den sezon başında 20 milyon Euro bedelle transfer edilmişti.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Arda Güler'den Ancelotti'ye flaş tepki!
Arda Güler sahne alıyor
Hakimlik ve Savcılık sınav sonuçları açıklandı mı?
BARAJ DOLULUK ORANLARI - İstanbul
KOMEK KAYIT EKRANI 2024
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Arda Güler için flaş transfer kararı! Arda Güler için flaş transfer kararı! 12:35
Mendy'den transfer sözleri! M. City ve R. Madrid... Mendy'den transfer sözleri! M. City ve R. Madrid... 12:31
Tarihe geçecek ayrılık! 35 milyon euro'ya... Tarihe geçecek ayrılık! 35 milyon euro'ya... 11:15
Antalyaspor - Sivasspor maçı ne zaman? Antalyaspor - Sivasspor maçı ne zaman? 12:03
Başakşehir - Fenerbahçe maçı ne zaman? Başakşehir - Fenerbahçe maçı ne zaman? 12:08
Beşiktaş - A.Demirspor maçı NE ZAMAN? Beşiktaş - A.Demirspor maçı NE ZAMAN? 12:12
Daha Eski
İsmail Kartal'dan Krunic kararı! İsmail Kartal'dan Krunic kararı! 09:34
Bu transfer Cimbom'u şampiyon yapar! Bu transfer Cimbom'u şampiyon yapar! 09:49
Teklif yapıldı! Beşiktaş'a A. Madrid'den transfer Teklif yapıldı! Beşiktaş'a A. Madrid'den transfer 09:50
Beşiktaş - A.Demirspor maçı NE ZAMAN? Beşiktaş - A.Demirspor maçı NE ZAMAN? 09:53
NBA'de müthiş maç! Joel Embiid tarihe geçti NBA'de müthiş maç! Joel Embiid tarihe geçti 09:55
G.Saray'dan flaş transfer! 6 aylığına kiralanacak G.Saray'dan flaş transfer! 6 aylığına kiralanacak 10:05