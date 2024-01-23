Oyuna girmediği için tepki göstermişti! Ancelotti Arda Güler'i kiralık olarak gönderiyor
Real Madrid'in Almeria'yı 3-2 mağlup ettiği karşılaşmada milli oyuncumuz Arda Güler forma giyememişti. Genç oyuncu oyuna giremediği için tepki göstermişti. İtalyan çalıştırıcı Arda Güler hakkında flaş transfer kararı aldı. İşte detaylar... | TRANSFER HABERİ
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18 yaşındaki genç oyuncu oyuna dahil olmayınca Carlo Ancelotti'ye tepki gösterdi.
Oyuna girmeyince hayal kırıklığı yaşayan Arda, yeleğini yere fırlattı.
Arda Güler ilk maçını İspanya Kral Kupası'nda Arandina'ya karşı oynadı ve 59 dakika sahada kaldı.
Sezon başında yaşadığı sakatlıklarla formasından uzak kalan Arda Güler, İtalyan çalıştırıcının geniş rotasyonunda kendine yer bulamadı.
"ÖNEMLİ BİR OYUNCU OLACAK"
Arda Güler'in süre alması hakkında konuşan Ancelotti, "18 yaşında olduğunun çok farkındayım.
Sakin olun, ona karşı sakin olun. Bugün ve gelecek için çok önemli bir oyuncu olacak.
Herkesin biraz sabırlı olması gerekiyor. Bende var ve bu yüzden Ancelotti ısrar etti : "Dakikalarını alacak, kalitesi ortada" ifadelerini kullanmıştı.
R.MADRID'DEN FLAŞ TRANSFER KARARI!
Sport.es'in haberine göre, Real Madrid Arda Güler'i gelişimi için haziran ayına kadar kiralayacak.
Arda Güler Fenerbahçe'den sezon başında 20 milyon Euro bedelle transfer edilmişti.
15 milyon Euro piyasa değeri olan 18 yaşındaki yıldız oyuncunun Real Madrid ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
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