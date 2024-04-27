Real Madrid'de Ancelotti'den Arda Güler'e uyarı! "Bunu bir daha yapma"

Son dakika spor haberi: A Milli yıldızımız Arda Güler, Real Madrid'in Real Sociedad'ı 1-0 mağlup ettiği karşılaşmaya damgasını vurdu. Takımının galibiyet golünü atan 19 yaşındaki yıldız, performansıyla büyük beğeni topladı. Eflatun-beyazlıların teknik direktörü Carlo Ancelotti, maç sonu yaptığı açıklamada Arda Güler'in performansını överken bir de uyarı yaptı. İşte o sözler...
Takımına galibiyeti getiren golü atan genç yıldız, İspanyol basınının gündemine oturdu.
ANCELOTTI: GELECEK SEZON DA BİZİMLE Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Arda Güler'in gelecek sezon da takımda kalacağını ve kiralık olarak ayrılmayacağını ifade etti.
Carlo Ancelotti maçın ardından Arda Güler hakkında şunları söyledi: "Arda Güler bizim geleceğimiz için çok önemli bir oyuncu. Tabii ki gelecek sezon takımda kalacak.
Arda Güler'in olağanüstü bir kalitesi var, o bir yetenek, oynadığı dakikalardan daha fazla gol attı, bu onun sahip olduğu bir yetenek." diye devam devam etti.
Ancelotti, ayrıca Arda Güler için, "Saf bir yetenek, altın gibi! Çok iyi çalıştı. Daha önceden de ilk 11'de oynayabilirdi çünkü çok iyi antrenmanlar yapıyor ama çok genç ve yavaş yavaş başrol olarak sahneye çıkacaktır."
MAÇTAN SONRA ARDA GÜLER'E UYARI: BİR DAHA YAPMA! Carlo Ancelotti maçın hemen ardından Arda Güler'i tebrik etti ve milli yıldızı bir konuda özellikle uyardı.
Defensa Central'de yer alan habere göre Ancelotti, Arda Güler'in hakeme itiraz ettiği pozisyon için milli oyuncuya "Bir daha itiraz etme. Bunu yapma. Henüz daha çok gençsin, bu yüzden sarı kart görme. Atılabilirsin." ifadelerini kullandı.