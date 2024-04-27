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Real Madrid'de Ancelotti'den Arda Güler'e uyarı! "Bunu bir daha yapma"

Son dakika spor haberi: A Milli yıldızımız Arda Güler, Real Madrid'in Real Sociedad'ı 1-0 mağlup ettiği karşılaşmaya damgasını vurdu. Takımının galibiyet golünü atan 19 yaşındaki yıldız, performansıyla büyük beğeni topladı. Eflatun-beyazlıların teknik direktörü Carlo Ancelotti, maç sonu yaptığı açıklamada Arda Güler'in performansını överken bir de uyarı yaptı. İşte o sözler...

Real Madrid Haberleri Giriş Tarihi: 27 Nisan 2024 Cumartesi 14:06
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Real Madrid'de Ancelotti'den Arda Güler'e uyarı! "Bunu bir daha yapma"

La Liga'nın 33. haftasında Real Madrid, Real Sociedad'ı deplasmanda Arda Güler'in golüyle 1-0 mağlup etti. Maçın ardından İtalyan teknik adam Carlo Ancelotti, milli yıldıza uyarıda bulundu.

Real Madrid'de Ancelotti'den Arda Güler'e uyarı! "Bunu bir daha yapma"

İspanya'da şampiyonluğa yürüyen eflatun-beyazlılarda Arda Güler, Sociedad deplasmanında sergilediği futbolla beğeni topladı.

Real Madrid'de Ancelotti'den Arda Güler'e uyarı! "Bunu bir daha yapma"

Takımına galibiyeti getiren golü atan genç yıldız, İspanyol basınının gündemine oturdu.

Real Madrid'de Ancelotti'den Arda Güler'e uyarı! "Bunu bir daha yapma"

ANCELOTTI: GELECEK SEZON DA BİZİMLE
Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Arda Güler'in gelecek sezon da takımda kalacağını ve kiralık olarak ayrılmayacağını ifade etti.

Real Madrid'de Ancelotti'den Arda Güler'e uyarı! "Bunu bir daha yapma"

Carlo Ancelotti maçın ardından Arda Güler hakkında şunları söyledi: "Arda Güler bizim geleceğimiz için çok önemli bir oyuncu. Tabii ki gelecek sezon takımda kalacak.

Real Madrid'de Ancelotti'den Arda Güler'e uyarı! "Bunu bir daha yapma"

Arda Güler'in olağanüstü bir kalitesi var, o bir yetenek, oynadığı dakikalardan daha fazla gol attı, bu onun sahip olduğu bir yetenek." diye devam devam etti.

Real Madrid'de Ancelotti'den Arda Güler'e uyarı! "Bunu bir daha yapma"

Ancelotti, ayrıca Arda Güler için, "Saf bir yetenek, altın gibi! Çok iyi çalıştı. Daha önceden de ilk 11'de oynayabilirdi çünkü çok iyi antrenmanlar yapıyor ama çok genç ve yavaş yavaş başrol olarak sahneye çıkacaktır."

Real Madrid'de Ancelotti'den Arda Güler'e uyarı! "Bunu bir daha yapma"

MAÇTAN SONRA ARDA GÜLER'E UYARI: BİR DAHA YAPMA!
Carlo Ancelotti maçın hemen ardından Arda Güler'i tebrik etti ve milli yıldızı bir konuda özellikle uyardı.

Real Madrid'de Ancelotti'den Arda Güler'e uyarı! "Bunu bir daha yapma"

Defensa Central'de yer alan habere göre Ancelotti, Arda Güler'in hakeme itiraz ettiği pozisyon için milli oyuncuya "Bir daha itiraz etme. Bunu yapma. Henüz daha çok gençsin, bu yüzden sarı kart görme. Atılabilirsin." ifadelerini kullandı.

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