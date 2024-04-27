Real Madrid'de Ancelotti'den Arda Güler'e uyarı! "Bunu bir daha yapma"

Ancelotti, ayrıca Arda Güler için, "Saf bir yetenek, altın gibi! Çok iyi çalıştı. Daha önceden de ilk 11'de oynayabilirdi çünkü çok iyi antrenmanlar yapıyor ama çok genç ve yavaş yavaş başrol olarak sahneye çıkacaktır."