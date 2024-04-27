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Beşiktaş'ta Sergen Yalçın heyecanı!

Süper Lig devlerinden Beşiktaş'tan Nuri Şahin’le kurulan dirsek temasından sonuç çıkmadı, yabancı hocalar da kabul görmedi. Siyah-beyazlılarda ibre yine Sergen Yalçın'a döndü. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 27 Nisan 2024 Cumartesi 06:50
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Beşiktaş'ta Sergen Yalçın heyecanı!

Gelecek sezon takımın başına getireceği isim için arayışları sürdüren Beşiktaş, son olarak Nuri Şahin'le temas kurmuştu. Borussia Dortmund'da yardımcı antrenörlük yapan genç hocayla görüşen siyahbeyazlılar, olumlu yanıt alamadı. Başkan Hasan Arat'ın da gündemdeki Van Bronckhorst, Edin Terzic ve Markus Gisdol gibi isimlere sıcak bakmadığı Beşiktaş'ta, rota yeniden Sergen Yalçın'a dönmüş durumda.

Antalyaspor'dan sezon sonunda ayrılacak 51 yaşındaki teknik adam ile önümüzdeki günlerde görüşme yapılması bekleniyor. Yalçın da 2021-22 sezonunda şampiyonluk yaşadığı siyah-beyazlı ekibe dönmeye olumlu yaklaşıyor.

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