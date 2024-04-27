SAĞLIK BAKANLIĞI 36 BİN PERSONEL ALIMI 2024 | Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı başvuru tarihleri, şartları

SAĞLIK BAKANLIĞI 36 BİN SAĞLIK PERSONELİ 2024 | Sağlık Bakanlığı kura çekilişi ile aldığı 8 bin işçinin ardından sözleşmeli 36 bin personel alımı yapılacağını duyurdu. 25 Nisan 2024 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan istihdam edilecek hizmet birimleri listesinde, Sağlık Bakanlığı personel alımı kadro ve branş dağılımı açıklandı. İşte Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı başvuru tarihleri, şartları, açılacak adro ve kontenjanlar...

SAĞLIK BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ

Sağlık Bakanlığı 36 bin sözleşmeli sağlık personel alımı başvuru kılavuzu henüz yayınlanmadığı için başvuru tarihleri belli olmadı. Resmi Gazete'de yer alan bilgide yıl sonuna kadar uygulanmak üzere eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla sağlık personeli alımı yapılacağı paylaşıldı.

Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı başvuru kılavuzunun yayınlanmasıyla birlikte özel ve genel başvuru şartları, son başvuru tarihi, başvuru yöntemi gibi detaylar belli olacak. Sağlık Bakanlığı 36 bin sözleşmeli personel alımı ilanının yayınlanmasıyla alım yapılacak illere göre dağılım açıklanacak. Daha önceki alımlarda başvuru işlemleri ÖSYM tarafından hazırlanan kılavuz aracılığıyla gerçekleştirilmişti. Bu yılda benzer şekilde 36 bin personel alımının ÖSYM üzerinden alınması bekleniyor.

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SAĞLIK BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Sağlık Bakanlığı personel alımı şartları kılavuz ile birlikte belli olacak. Alım yapılacak branşa göre özel ve genel şartlar belirlenecek.

Geçtiğimiz yıl yapılan alımlarda ön lisans, ortaöğretim, lisans mezunlarından KPSS puan şartı arandığından bu yıl da benzer şekilde KPSS puanıyla alım yapılması bekleniyor.

SAĞLIK BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI AÇILACAK KADRO VE KONTENJANLAR

Resmi Gazete'de yer alan karara göre Karar uyarınca 1 diyetisyen, 9 ebe, 2 hemşire, 25 sağlık memuru, 1 sağlık teknikeri, 3 bin 498 tabip, 32 bin 464 de uzman tabip istihdam edilecek. İstihdam edilecek personelden 1'i acil sağlık hizmetlerinde, 7'si ilçe sağlık müdürlüğü/ toplum sağlığı merkezlerinde, 8'i sağlık evlerinde, 35 bin 984'ü ise yataklı tedavi birimlerinde görev alacak.