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19 MAYIS OKULLAR TATİL Mİ? | 19 Mayıs resmi tatil mi, yarım gün mü?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın heyecanı tüm yurdu sardı. Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a ayak basarak Kurtuluş Savaşı'nı resmen başlatan adımı attığı gün olarak kabul edilen bu önemli gün, yurt genelinde çeşitli kortejler, anma törenleri ve etkinliklerle kutlanır. Gençlere ithaf edilen bu milli bayramla ilgili arama motorlarında '19 Mayıs okullar tatil mi? 19 Mayıs tatil mi, yarım gün mü?' sorularının cevabı araştırılıyor. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mayıs 2024 Perşembe 02:10 Güncelleme Tarihi: 09 Mayıs 2024 Perşembe 02:30
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19 MAYIS OKULLAR TATİL Mİ? | 19 Mayıs resmi tatil mi, yarım gün mü?

19 MAYIS RESMİ TATİL Mİ 2023? | 19 Mayıs Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak kurtuluş mücadelesini başlattığı gün olması açısından Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı olarak kutlanır. Ülkemizde her yıl bu tarihte çeşitli etkinlikler düzenlenirken 2024 yılında 19 Mayıs'ın coşkusu şimdiden tüm vatandaşları sardı. Peki 19 Mayıs resmi tatil mi 2024? 19 Mayıs tatil mi, yarım gün mü? Detaylar ve tüm merak edilenler haberimizde...

19 MAYIS TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, milli bayramlar arasında yer almaktadır. Ülkemizde milli bayramlar tatil ilan edildiğinden 19 Mayıs da resmi tatildir. Bu yıl 19 Mayıs Pazar gününe denk geldiği için okullar ve pek çok işletme kapalıdır. Ancak yapılacak kutlamalar dolayısıyla okula gidilebilir. Günce bilgileri ilgili okulun müdürlüğünden edinmelisiniz.

Okullar ve iş yerleri 20 Mayıs Pazartesi gününden itibaren yeniden hizmet vermeye başlayacak. Ancak özel sektör çalışanları için 19 Mayıs tatili, işverenlerin inisiyatifiyle belirlenmektedir. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda çalışılması halinde, resmi tatilde çalışma tarifesi uygulanır ve çalışan kişi, o gün için normal mesai ücretinin iki katını almalıdır.

19 MAYIS'IN ÖNEMİ NEDİR?

19 Mayıs 1919'da Mustafa Kemal Atatürk Bandırma Vapuru ile Samsun'a çıkmıştır ve bu gün, İtilaf Devletleri'nin işgaline karşı Türk Kurtuluş Savaşı'nın başladığı gün kabul edilir. Atatürk bu bayramı Türk gençliğine armağan etmiştir. Uzun yıllar "Gençlik ve Spor Bayramı" adıyla kutlanan bayram, Atatürk Yılı kabul ve ilan edilen 1981'de dönemin Devlet Başkanı Kenan Evren tarafından yapılan değişiklikle "Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı" adını almıştır.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Türkiye Cumhuriyeti'nin yanı sıra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin de resmî bayramıdır.

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