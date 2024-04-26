Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Ergin Ataman'a geçmiş olsun telefonu

EuroLeague play-off turu ikinci maçında İsrail takımı Maccabi Playtika'yı 95-79 mağlup eden Yunan temsilcisi Panathinaikos'ta başantrenör Ergin Ataman, yaşanan gerginliğin ardından rakip takımın teknik heyeti tarafından tehdit edildi.

Başantrenör Ergin Ataman yaşananların ardından yaptığı açıklamada; 'İsrail'de görüşeceğiz. Siyonistlerin sana ne yapacağını göreceksin' şeklinde sözler sarf edildiğini ifade etti.

Ataman, "Ben Ergin Ataman'ım. Panathinaikos'un hocasıyım. Türkiye Milli Takımı'nın hocasıyım. Türk vatandaşıyım. Bana hiçbir şey yapamazsınız" şeklinde konuştu.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN GEÇMİŞ OLSUN TELEFONU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Panathinaikos başantrenörü Ergin Ataman ile telefon görüşmesi yaparak geçmiş olsun dileklerini iletti.