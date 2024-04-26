Haberler Basketbol Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Ergin Ataman'a geçmiş olsun telefonu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Ergin Ataman'a geçmiş olsun telefonu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Panathinaikos başantrenörü Ergin Ataman'a geçmiş olsun telefonu geldi. Başkan Erdoğan, Maccabi Playtika teknik heyetinin maç sonu tehdit ettiği Ergin Ataman'a geçmiş olsun dileklerini iletti.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 26 Nisan 2024 Cuma 17:08
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Ergin Ataman'a geçmiş olsun telefonu

EuroLeague play-off turu ikinci maçında İsrail takımı Maccabi Playtika'yı 95-79 mağlup eden Yunan temsilcisi Panathinaikos'ta başantrenör Ergin Ataman, yaşanan gerginliğin ardından rakip takımın teknik heyeti tarafından tehdit edildi.

Başantrenör Ergin Ataman yaşananların ardından yaptığı açıklamada; 'İsrail'de görüşeceğiz. Siyonistlerin sana ne yapacağını göreceksin' şeklinde sözler sarf edildiğini ifade etti.

Ataman, "Ben Ergin Ataman'ım. Panathinaikos'un hocasıyım. Türkiye Milli Takımı'nın hocasıyım. Türk vatandaşıyım. Bana hiçbir şey yapamazsınız" şeklinde konuştu.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN GEÇMİŞ OLSUN TELEFONU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Panathinaikos başantrenörü Ergin Ataman ile telefon görüşmesi yaparak geçmiş olsun dileklerini iletti.

G.Saray'a kötü haber! Milan teklif yaptı
G.Saray'dan yeni sezonun ilk transferi! Beşiktaş'ın eski golcüsü geliyor
DİĞER
Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'ni kazanan takımları açıkladılar
Başkan Erdoğan'dan Kudüs Konferansı'nda tarihi açıklamalar! Soykırımcı İsrail'in hamisi ABD'ye '1915' tokadı | "Ya Kahhar" deyip dua etti
Çağlar F.Bahçe'den ayrılacak mı?
Transfer duyuruldu! F.Bahçe'ye dev bonservis
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Ergin Ataman'lı Pana seriyi eşitledi!
F.Bahçe seride öne geçti!
İŞTE YENİ MÜFREDAT VE AYRINTILAR
BARAJ DOLULUK ORANLARI
TV 8 CANLI YAYIN
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Başkan Erdoğan'dan Ataman'a geçmiş olsun telefonu Başkan Erdoğan'dan Ataman'a geçmiş olsun telefonu 17:06
G.Saray'a kötü haber! Milan teklif yaptı G.Saray'a kötü haber! Milan teklif yaptı 16:51
F.Bahçe Alagöz'ün şampiyonluk yıldızı armasına işlendi F.Bahçe Alagöz'ün şampiyonluk yıldızı armasına işlendi 16:46
Konyaspor'da Sivasspor maçı hazırlıkları tamamlandı Konyaspor'da Sivasspor maçı hazırlıkları tamamlandı 16:42
Down sendromlu sporcular Türkiye rekoru kırdı Down sendromlu sporcular Türkiye rekoru kırdı 16:41
Şanlıurfaspor tehlikeli bölgeden uzaklaşmak istiyor Şanlıurfaspor tehlikeli bölgeden uzaklaşmak istiyor 16:40
Daha Eski
Flaş Aboubakar kararı! İşte Beşiktaş'ın derbi 11'i Flaş Aboubakar kararı! İşte Beşiktaş'ın derbi 11'i 16:32
Beşiktaş'ta yıldız ismin sözleşmesi uzatıldı! Beşiktaş'ta yıldız ismin sözleşmesi uzatıldı! 16:24
Çağlar F.Bahçe'den ayrılacak mı? Çağlar F.Bahçe'den ayrılacak mı? 16:22
Transfer duyuruldu! F.Bahçe'ye dev bonservis Transfer duyuruldu! F.Bahçe'ye dev bonservis 16:13
Mehmet Ali Yılmaz son yolculuğuna uğurlandı Mehmet Ali Yılmaz son yolculuğuna uğurlandı 16:01
Championship'te ayın golü Okay'dan! Championship'te ayın golü Okay'dan! 15:29