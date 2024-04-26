Real Sociedad 0-1 Real Madrid (MAÇ SONUCU ÖZET)

İspanya La Liga'da 33. hafta karşılaşmasında Real Sociedad ile Real Madrid karşı karşıya geldi.
Müsabaka konuk ekip Real Madrid'in 1-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı.
Maçta Real Madrid'e galibiyeti getiren golü 29. dakikada milli futbolcu Arda Güler kaydetti. Maça ilk 11'de başlayan Arda Güler 90 dakika sahada kaldı.
19 yaşındaki genç futbolcu, bu sezon La Liga'daki ilk golünü kaydetti.
Real Madrid, bu galibiyetle puanını 84'e yükseltti. Real Sociedad ise 51 puanda kaldı.
La Liga'nın 34. haftasında lider Real Madrid sahasında Cadiz'i konuk edecek. Real Sociedad ise sahasında Las Palmas'ı ağırlayacak.
MAÇIN ADAMI SEÇİLDİ!
Milli yıldızımız Arda Güler bu mücadelede kaydettiği gol ile maçın adamı seçilmeyi başardı.