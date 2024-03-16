İZLEYİN | Arda Güler orta sahadan şut çekti, direğe takıldı! İşte o anlar

İspanya La Liga'nın 29. haftasında Real Madrid, Osasuna deplasmanına konuk oldu. Estadio El Sadar'daki maçı Real Madrid 4-2'lik skorla kazandı.

Real Madrid'de karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan Arda Güler, 85. dakikada Vinicius Junior yerine oyuna dahil oldu. Milli yıldız, son anlarda orta sahadan akıl dolu bir vuruşla şansını denedi ancak bu şutunda top direkten geri döndü.

İşte o anlar...