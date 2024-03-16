Haberler İspanya La Liga İZLEYİN | Arda Güler orta sahadan şut çekti, direğe takıldı! İşte o anlar

İZLEYİN | Arda Güler orta sahadan şut çekti, direğe takıldı! İşte o anlar

Real Madrid'in Osasuna'yı deplasmanda 4-2 mağlup ettiği La Liga 29. hafta mücadelesinde genç yıldızımız Arda Güler, 85. dakikada oyuna dahil oldu. Milli futbolcunun bitime az bir süre kala orta sahadan çektiği akıl dolu şut direkten döndü. İşte o anlar...

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mart 2024 Cumartesi 20:46
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
İZLEYİN | Arda Güler orta sahadan şut çekti, direğe takıldı! İşte o anlar

İspanya La Liga'nın 29. haftasında Real Madrid, Osasuna deplasmanına konuk oldu. Estadio El Sadar'daki maçı Real Madrid 4-2'lik skorla kazandı.

Real Madrid'de karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan Arda Güler, 85. dakikada Vinicius Junior yerine oyuna dahil oldu. Milli yıldız, son anlarda orta sahadan akıl dolu bir vuruşla şansını denedi ancak bu şutunda top direkten geri döndü.

İşte o anlar...

DİĞER
Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ın ilk transferi belli oldu! Karabağ ile Bayer Leverkusen'e kök söktürmüştü...
Başkan Erdoğan emekliler için tarihi açıkladı: "Ramazan Bayramı ikramiyesi 2-5 Nisan arasında hesaplara yatacak"
VAR sonrası penaltı kararı! İşte o pozisyon
Ankaragücü galibiyet hasretine son verdi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
R. Madrid Osasuna'yı dörtledi! Arda Güler...
Atletico Madrid - Barcelona maçı ne zaman?
💥Çılgın Sayısal Loto çekildi! (16 Mart)
Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?
Merkez Bankası Mart ayı faiz kararı ne zaman, saat kaçta?
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
VAR sonrası penaltı kararı! İşte o pozisyon VAR sonrası penaltı kararı! İşte o pozisyon 21:11
Flaş Arda Güler sözleri! "Onun gibisini görmedim" Flaş Arda Güler sözleri! "Onun gibisini görmedim" 20:50
Fırtına F.Bahçe derbisine hazır! Fırtına F.Bahçe derbisine hazır! 20:35
G.Saray deplasmanda mağlup! G.Saray deplasmanda mağlup! 20:40
Arda orta sahadan direğe takıldı! İşte o şut Arda orta sahadan direğe takıldı! İşte o şut 20:45
Hüseyin Eroğlu dönemi sona erdi! Hüseyin Eroğlu dönemi sona erdi! 20:48
Daha Eski
Gol düellosunda kazanan Çorum! Gol düellosunda kazanan Çorum! 18:42
F.Bahçe sahasında kazandı! F.Bahçe sahasında kazandı! 19:25
Fenerbahçe kafilesi Trabzon'a geldi! Fenerbahçe kafilesi Trabzon'a geldi! 19:34
Kane tarihe geçti Bayern farklı kazandı! Kane tarihe geçti Bayern farklı kazandı! 19:47
Cimbom Kasımpaşa maçına hazır! Cimbom Kasımpaşa maçına hazır! 19:54
R. Madrid Osasuna'yı dörtledi! Arda Güler... R. Madrid Osasuna'yı dörtledi! Arda Güler... 20:20