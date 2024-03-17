Ancelotti'ye Arda Güler çağrısı! "Zamanı geldi"

İspanya La Liga'nın 29. haftasında Real Madrid, deplasmanda Osasuna'yı 4-2 mağlup ederken Arda Güler'in orta sahadan gol denemesi İspanya'yı adeta ayağa kaldırdı.

MARCA: ARDA GÜLER BİR DAHİ

NTV Spor'un aktardığı habere göre Marca, Arda Güler'in orta sahadan yaptığı ancak direkte patlayan gol denemesinden övgüyle bahsetti. Marca'da Arda Güler için "Bir sanat eseri, bir mucize ve bir dahi" yorumunda bulunuldu.

"5 DAKİKADAN FAZLA İZLETTİRMENİN ZAMANI GELDİ"

Marca, Arda Güler'e maçın son dakikalarında şans veren Carlo Ancelotti'ye de çağrıda bulundu. Haberde Ancelotti'ye, "Artık Arda'yı bize 5 dakikadan daha fazla izlettirmenin zamanı geldi." ifadeleriyle seslenildi.