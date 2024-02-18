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Rayo Vallecano 1-1 Real Madrid (MAÇ SONUCU - ÖZET) Arda Güler'li Real 1 puana razı

La Liga'nın 25. haftasında milli futbolcumuz Arda Güler'in de formasını giydiği Real Madrid, deplasmanda Rayo Vallecano ile 1-1 berabere kalarak rakibiyle puanları paylaştı.

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 18 Şubat 2024 Pazar 18:09
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Rayo Vallecano 1-1 Real Madrid (MAÇ SONUCU - ÖZET) Arda Güler'li Real 1 puana razı

İspanya La Liga'nın 25. haftasında Rayo Vallecano ile Real Madrid karşı karşıya geldi.

Eflatun-beyazlılar, sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılarak rakibiyle puanları paylaştı.

Real Madrid'in golü 3. dakikada Joselu'dan gelirken, Rayo Vallecano'nun golünü 27. dakikada Raul de Tomas (p) kaydetti.

Öte yandan Real Madrid'de Dani Carvajal, 90+5. dakikada direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

ARDA 87'DE GİRDİ

Mücadeleye yedek kulübesinde başlayan milli futbolcumuz Arda Güler, 87. dakikada Luka Modric'in yerine oyuna dahil oldu.

Real Madrid bu sonuçla puanını 62'ye yükselterek liderliğini sürdürdü. Bu sezonki 10. beraberliğini alan Rayo Vallecano ise puanını 25'e çıkardı.

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