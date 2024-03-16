Osasuna 2-4 Real Madrid (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Real Madrid Osasuna'yı dörtledi! Arda Güler...

İspanya La Liga'nın 29. hafta karşılaşmasında Osasuna sahasında Real Madrid'i ağırladı. Mücadeleyi konuk takım 4-2 kazandı.

Madrid temsilcisine galibiyeti getiren golleri Vinicius Junior (2), Daniel Carvajal ve Brahim Diaz kaydetti. Ev sahibi ekibin golleri ise Ante Budimir ve Iker Munoz'dan geldi.

Milli oyuncumuz Arda Güler, oyuna yedek kulübesinde başladı ve 85. dakikada Vinicius Jr.'ın yerine dahil oldu.

Bu sonuçla birlikte Real Madrid 72 puana yükseldi. Üst üste 2. mağlubiyetini alan Osasuna ise 36 puanda kaldı.

Ligin 30. haftasında R. Madrid sahasında Athletic Bilbao'yu ağırlayacak. Osasuna ise deplasmanda Almeria'ya konuk olacak.