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Arda Güler'den La Liga'da ilk gol!

İspanya La Liga'nın 33. haftasında Real Madrid deplasmanda Real Sociedad'ın konuğu olurken mücadelenin 29. dakikasında milli yıldızımız Arda Güler ağları havalandırdı. İşte o gol...

Real Madrid Haberleri Giriş Tarihi: 26 Nisan 2024 Cuma 22:35 Güncelleme Tarihi: 26 Nisan 2024 Cuma 23:04
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Arda Güler'den La Liga'da ilk gol!

İspany La Liga'nın 33. haftasında Real Madrid'in deplasmanda Real Sociedad'ın konuğu olduğu mücadelede milli yıldızımız Arda Güler sahneye çıktı.

Genç yetenek bu mücadelede 29. dakikada gol kilidini açarken kendi adına Real Madrid kariyerinin 2. golünü atmış oldu.

İŞTE ARDA'NIN GOLÜ:

REAL MADRID'DEN TÜRK BAYRAKLI PAYLAŞIM

Real Madrid, Arda Güler'in golü sonrası X hesabından Türk bayrağı emojili tweet attı. Yapılan paylaşım çok sayıda etkileşim aldı.

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