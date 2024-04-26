Arda Güler'den La Liga'da ilk gol!

İspany La Liga'nın 33. haftasında Real Madrid'in deplasmanda Real Sociedad'ın konuğu olduğu mücadelede milli yıldızımız Arda Güler sahneye çıktı.

Genç yetenek bu mücadelede 29. dakikada gol kilidini açarken kendi adına Real Madrid kariyerinin 2. golünü atmış oldu.

İŞTE ARDA'NIN GOLÜ:

ARDA GÜLER GOOOLL!!! pic.twitter.com/QfhUAyHKGV — S Sport Plus (@ssportplustr) April 26, 2024

REAL MADRID'DEN TÜRK BAYRAKLI PAYLAŞIM

Real Madrid, Arda Güler'in golü sonrası X hesabından Türk bayrağı emojili tweet attı. Yapılan paylaşım çok sayıda etkileşim aldı.