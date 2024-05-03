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Arda Güler yine 11'de

Real Madrid’le Real Sociedad deplasmanında ilk kez 11’de çıkan ve galibiyeti getiren milli yıldızımız için Ancelotti, yarın Bernabeu’daki Cadiz maçına da 11’de başlayacağını söyledi.

Real Madrid Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mayıs 2024 Cuma 06:50
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Arda Güler yine 11'de

Milli yıldızımız Arda Güler, İspanya La Liga'nın 33. haftasında Real Madrid forması ile La Liga maçında ilk 11'de sahaya çıkmış ve R.Sociedad karşısında takımına galibiyeti getiren golü atmıştı. İtalyan teknik direktör Carlo Ancelotti, Arda Güler'e, Bayern ile 2-2 berabere kaldıkları karşılaşmanın ardından Cadiz maçı için müjdeyi verdi. İspanyol basınından Defensa Cental'de yer alan habere göre; Ancelotti, yarın Santiago Bernabeu'daki Cadiz maçında, Bayern rövanşını da düşünerek rotasyona gidecek. Tecrübeli çalıştırıcının Bayern ile deplasmanda 2-2 berabere kaldıkları Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçından sonra Arda Güler'e "Cumartesi günü ilk 11'de başlayacaksın Arda. Buna hazırlıklı ol" dediği kaydedildi.

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