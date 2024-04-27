Nefesler tutuldu! İşte Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin 11'leri

Ev sahibi Fenerbahçe ezeli rakibi Galatasaray'ın, deplasmanda Yukatel Adana Demirspor'u 3-0'lık skorla mağlup ettiği ve puan farkını 7'ye çıkardığı haftada mutlaka sahadan 3 puanla ayrılmak istiyor.

Öte yandan Beşiktaş Avrupa kupalarına katılabilmek adına ligi 3. sırada tamamlamak istiyor. Bu anlamda Fenerbahçe derbisi konuk takım için büyük önem arz ediyor. Zorlu karşılaşma öncesi iki takımın sahaya nasıl 11'lerle çıkacağı büyük merak konusu haline geldi.