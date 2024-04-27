Nefesler tutuldu! İşte Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin 11'leri
Trendyol Süper Lig'in 34. haftası dev bir derbiye sahne olacak. Kritik maçta Fenerbahçe sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek. Kanarya ezeli rakibi Galatasaray ile şampiyonluk mücadelesi verirken sahadan mutlak galibiyetle ayrılmak istiyor. Öte yandan Beşiktaş ligi 3. sırada tamamlayabilmek adına zorlu karşılaşmada hata yapmak istemiyor. Bu mücadelenin 11'leri ise büyük merak konusu haline geldi. İşte detaylar...
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İŞTE FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL DERBİ 11'İ
1- Dominik Livakovic
2- Bright Osayi - Samuel
3- Alexander Djiku
4- Rodrigo Becao
5- Ferdi Kadıoğlu
6- İsmail Yüksek
7- Fred
8- İrfan Can Kahveci
9- Dusan Tadic
10- Sebastian Szymanski
11- Edin Dzeko
İŞTE BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL DERBİ 11'LERİ
1- Mert Günok
2- Onur Bulut
3- Necip Uysal
4- Omar Colley
5- Arthur Masuaku
6- Al-Musrati
7- Gedson Fernandes
8- Milot Rashica
9- Ernest Muçi
10- Rachid Ghezzal
11- Semih Kılıçsoy
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