Haberler Fenerbahçe Nefesler tutuldu! İşte Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin 11'leri

Nefesler tutuldu! İşte Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin 11'leri

Trendyol Süper Lig'in 34. haftası dev bir derbiye sahne olacak. Kritik maçta Fenerbahçe sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek. Kanarya ezeli rakibi Galatasaray ile şampiyonluk mücadelesi verirken sahadan mutlak galibiyetle ayrılmak istiyor. Öte yandan Beşiktaş ligi 3. sırada tamamlayabilmek adına zorlu karşılaşmada hata yapmak istemiyor. Bu mücadelenin 11'leri ise büyük merak konusu haline geldi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Nisan 2024 Cumartesi 06:50
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Nefesler tutuldu! İşte Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin 11'leri

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında nefesler tutuldu. Dev derbide Fenerbahçe ile Beşiktaş, Kadıköy'de kozlarını paylaşacak.

Nefesler tutuldu! İşte Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin 11'leri

Ev sahibi Fenerbahçe ezeli rakibi Galatasaray'ın, deplasmanda Yukatel Adana Demirspor'u 3-0'lık skorla mağlup ettiği ve puan farkını 7'ye çıkardığı haftada mutlaka sahadan 3 puanla ayrılmak istiyor.

Nefesler tutuldu! İşte Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin 11'leri

Öte yandan Beşiktaş Avrupa kupalarına katılabilmek adına ligi 3. sırada tamamlamak istiyor. Bu anlamda Fenerbahçe derbisi konuk takım için büyük önem arz ediyor.

Zorlu karşılaşma öncesi iki takımın sahaya nasıl 11'lerle çıkacağı büyük merak konusu haline geldi.

Nefesler tutuldu! İşte Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin 11'leri

İŞTE FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL DERBİ 11'İ

1- Dominik Livakovic

Nefesler tutuldu! İşte Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin 11'leri

2- Bright Osayi - Samuel

Nefesler tutuldu! İşte Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin 11'leri

3- Alexander Djiku

Nefesler tutuldu! İşte Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin 11'leri

4- Rodrigo Becao

Nefesler tutuldu! İşte Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin 11'leri

5- Ferdi Kadıoğlu

Nefesler tutuldu! İşte Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin 11'leri

6- İsmail Yüksek

Nefesler tutuldu! İşte Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin 11'leri

7- Fred

Nefesler tutuldu! İşte Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin 11'leri

8- İrfan Can Kahveci

Nefesler tutuldu! İşte Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin 11'leri

9- Dusan Tadic

Nefesler tutuldu! İşte Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin 11'leri

10- Sebastian Szymanski

Nefesler tutuldu! İşte Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin 11'leri

11- Edin Dzeko

Nefesler tutuldu! İşte Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin 11'leri

İŞTE BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL DERBİ 11'LERİ

1- Mert Günok

Nefesler tutuldu! İşte Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin 11'leri

2- Onur Bulut

Nefesler tutuldu! İşte Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin 11'leri

3- Necip Uysal

Nefesler tutuldu! İşte Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin 11'leri

4- Omar Colley

Nefesler tutuldu! İşte Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin 11'leri

5- Arthur Masuaku

Nefesler tutuldu! İşte Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin 11'leri

6- Al-Musrati

Nefesler tutuldu! İşte Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin 11'leri

7- Gedson Fernandes

Nefesler tutuldu! İşte Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin 11'leri

8- Milot Rashica

Nefesler tutuldu! İşte Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin 11'leri

9- Ernest Muçi

Nefesler tutuldu! İşte Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin 11'leri

10- Rachid Ghezzal

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