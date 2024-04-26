Galatasaray'a transferde kötü haber! Milan resmi teklif yaptı
Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'ın devre arasında kadrosuna katmak istediği yıldız isimden kötü haber geldi. Okan Buruk'un bek rotasyonuna dahil etmek istediği genç isme Milan talip oldu. İtalyan kulübü resmi teklif yaptı. İşte detaylar... | GS SPOR HABERLERİ
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Freiburg U19 Takımı'nda top koşturan 19 yaşındaki sol bek köprücük kemiğiyle alakalı bir sakatlık yaşarken Alman ekibinin bonservis beklentisi ile Galatasaray'ın bütçesi uyuşmayınca bu transfer durma noktasına gelmişti.
Mart itibarıyla sahalara geri dönen ve U19 Milli Takımı'nda da forma giyen Berkay Yılmaz, Avrupa devlerinin de dikkatini çekmiş durumda.
Habertürk'ün haberine göre, son yıllarda Avrupa'nın birçok ülkesinden genç oyuncuyu renklerine bağlayan Milan, Berkay Yılmaz için Freiburg'a resmi teklif yaptı.
Şu sıralarda odağının büyük bölümü ligde şampiyonluk olan Galatasaray bu transferde geri plana düşmüş durumda.
Diğer yandan Berkay Yılmaz'ın da kariyerine Avrupa'da devam etmeye sıcak baktığı belirtiliyor.
DİĞER