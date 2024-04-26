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Galatasaray'a transferde kötü haber! Milan resmi teklif yaptı

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'ın devre arasında kadrosuna katmak istediği yıldız isimden kötü haber geldi. Okan Buruk'un bek rotasyonuna dahil etmek istediği genç isme Milan talip oldu. İtalyan kulübü resmi teklif yaptı. İşte detaylar... | GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Nisan 2024 Cuma 17:08
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Galatasaray'a transferde kötü haber! Milan resmi teklif yaptı

Süper Lig'in lideri Galatasaray, bir yandan şampiyonluğa yürürken diğer yandan gelecek sezon için kadro çalışmalarını da yürütüyor.

Galatasaray'a transferde kötü haber! Milan resmi teklif yaptı

Yeni sezonda 8, 10 numaraların yanı sıra sağ ve sol bek almayı planlayan sarı-kırmızılılara Berkay Yılmaz'dan kötü haber geldi.

Galatasaray'a transferde kötü haber! Milan resmi teklif yaptı

Devre arasında Angelino'yla yollarını ayıran ve sol beke Derrick Köhn'ü transfer eden Galatasaray, Berkay Yılmaz için de masaya oturmuştu.

Galatasaray'a transferde kötü haber! Milan resmi teklif yaptı

Freiburg U19 Takımı'nda top koşturan 19 yaşındaki sol bek köprücük kemiğiyle alakalı bir sakatlık yaşarken Alman ekibinin bonservis beklentisi ile Galatasaray'ın bütçesi uyuşmayınca bu transfer durma noktasına gelmişti.

Galatasaray'a transferde kötü haber! Milan resmi teklif yaptı

Mart itibarıyla sahalara geri dönen ve U19 Milli Takımı'nda da forma giyen Berkay Yılmaz, Avrupa devlerinin de dikkatini çekmiş durumda.

Galatasaray'a transferde kötü haber! Milan resmi teklif yaptı

Habertürk'ün haberine göre, son yıllarda Avrupa'nın birçok ülkesinden genç oyuncuyu renklerine bağlayan Milan, Berkay Yılmaz için Freiburg'a resmi teklif yaptı.

Galatasaray'a transferde kötü haber! Milan resmi teklif yaptı

Şu sıralarda odağının büyük bölümü ligde şampiyonluk olan Galatasaray bu transferde geri plana düşmüş durumda.

Galatasaray'a transferde kötü haber! Milan resmi teklif yaptı

Diğer yandan Berkay Yılmaz'ın da kariyerine Avrupa'da devam etmeye sıcak baktığı belirtiliyor.

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