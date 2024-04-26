Galatasaray'a transferde kötü haber! Milan resmi teklif yaptı

Freiburg U19 Takımı'nda top koşturan 19 yaşındaki sol bek köprücük kemiğiyle alakalı bir sakatlık yaşarken Alman ekibinin bonservis beklentisi ile Galatasaray'ın bütçesi uyuşmayınca bu transfer durma noktasına gelmişti.

Mart itibarıyla sahalara geri dönen ve U19 Milli Takımı'nda da forma giyen Berkay Yılmaz, Avrupa devlerinin de dikkatini çekmiş durumda.