Hesap.com Antalyaspor-Gençlerbirliği maçı canlı ve şifresiz | Saat kaçta, hangi kanalda?

Antalya Corendon Airlines Park, Süper Lig ekibi ile 1. Lig'in köklü ekibi arasındaki önemli eşleşmeye ev sahipliği yapacak. Ev sahibi Antalyaspor, taraftarı önünde ligdeki istikrarsız gidişatını kupa galibiyetiyle unutturmak istiyor. Konuk ekip Gençlerbirliği tarafında ise sakatlık krizi can sıkıyor; Ankara ekibi, kamp çalışmalarıyla maça hazırlanırken, teknik direktör Metin Diyadin 'Kupada gidebileceğimiz yere kadar gitmek istiyoruz' diyerek iddialarını ortaya koydu. İşte Antalyaspor-Gençlerbirliği maçının detayları...

ANTALYASPOR-GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN?

Antalyaspor-Gençlerbirliği maçı, 14 Ocak Çarşamba günü oynanacak.

Antalyaspor-Gençlerbirliği MAÇI SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası'nın 2. haftasında, Corendon Airlines Park'ta oynanacak Antalyaspor-Gençlerbirliği maçı, saat 15.30'da başlayacak.

Antalyaspor-Gençlerbirliği MAÇI HANGİ KANALDA?

Direnç Tonusluoğlu'nun düdüğüyle start alacak karşılaşma, A Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

