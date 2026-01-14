CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Futbol Hesap.com Antalyaspor-Gençlerbirliği maçı canlı ve şifresiz | Saat kaçta, hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 2. haftasında Hesap.com Antalyaspor, evinde Gençlerbirliği’ni ağırlıyor. Gruptaki ilk maçında Konyaspor’a mağlup olan ve henüz puanı bulunmayan Sami Uğurlu yönetimindeki Antalyaspor, sahasında kazanarak grupta iddialı konuma gelmek istiyor. İlk haftada Bodrum FK’yı 3-2 devirerek 3 puanla liderlik koltuğuna oturan Metin Diyadin’in Gençlerbirliği ise, Antalya deplasmanından puanla dönerek zirvedeki yerini korumayı hedefliyor. İşte Hesap.com Antalyaspor-Gençlerbirliği maçı canlı yayın bilgileri...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ocak 2026 Çarşamba 10:39
Hesap.com Antalyaspor-Gençlerbirliği maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Antalya Corendon Airlines Park, Süper Lig ekibi ile 1. Lig'in köklü ekibi arasındaki önemli eşleşmeye ev sahipliği yapacak. Ev sahibi Antalyaspor, taraftarı önünde ligdeki istikrarsız gidişatını kupa galibiyetiyle unutturmak istiyor. Konuk ekip Gençlerbirliği tarafında ise sakatlık krizi can sıkıyor; Ankara ekibi, kamp çalışmalarıyla maça hazırlanırken, teknik direktör Metin Diyadin 'Kupada gidebileceğimiz yere kadar gitmek istiyoruz' diyerek iddialarını ortaya koydu. İşte Antalyaspor-Gençlerbirliği maçının detayları...

ANTALYASPOR-GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN?

Antalyaspor-Gençlerbirliği maçı, 14 Ocak Çarşamba günü oynanacak.

Antalyaspor-Gençlerbirliği MAÇI SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası'nın 2. haftasında, Corendon Airlines Park'ta oynanacak Antalyaspor-Gençlerbirliği maçı, saat 15.30'da başlayacak.

Antalyaspor-Gençlerbirliği MAÇI HANGİ KANALDA?

Direnç Tonusluoğlu'nun düdüğüyle start alacak karşılaşma, A Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Antalyaspor-Gençlerbirliği MAÇI CANLI İZLE | A SPOR CANLI

ASpor CANLI YAYIN

