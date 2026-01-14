CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Futbol Aliağa Futbol A.Ş.-Samsunspor maçı canlı | Saat kaçta, hangi kanalda?

Aliağa Futbol A.Ş.-Samsunspor maçı canlı | Saat kaçta, hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 2. haftasında Aliağa Futbol A.Ş., evinde Samsunspor’u konuk ediyor. 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden ve tarihinde ilk kez Türkiye Kupası gruplarında yer alan Aliağa FK, gruptaki ilk maçında Iğdır FK ile deplasmanda 2-2 berabere kalarak hanesine 1 puan yazdırmıştı. İlk haftada Eyüpspor’u 2-1 mağlup ederek 3 puanla 2. sıraya yerleşen Samsunspor ise, İzmir deplasmanında kayıp yaşamadan liderlik koltuğuna göz dikmiş durumda. Maçın canlı yayın bilgileri futbolseverler tarafından merak ediliyor. İşte Aliağa Futbol A.Ş.-Samsunspor maçı detayları...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ocak 2026 Çarşamba 10:13
Aliağa Futbol A.Ş.-Samsunspor maçı canlı | Saat kaçta, hangi kanalda?

Aliağa Futbol A.Ş.-Samsunspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Aliağa Şehir Stadyumu, İzmir futbolu adına önemli bir eşleşmeye sahne oluyor. Ev sahibi Aliağa FK, ligde son maçında Maraş İstiklal'e 2-0 kaybetmenin moral bozukluğunu, kupa arenasında bir Süper Lig ekibini devirerek üzerinden atmak istiyor. Melih Aldemir'in yöneteceği mücadelede İzmir ekibi, taraftar desteğini de arkasına alarak grupta 'ben de varım' diyecek. Konuk ekip Samsunspor cephesinde ise teknik direktör, yoğun fikstür ve sakatlıklarla boğuşuyor. Samsun ekibi, eksiklerine rağmen tecrübeli isimleriyle grupta 2'de 2 yaparak zirve yürüyüşünü sürdürmeyi amaçlıyor. İşte Aliağa Futbol A.Ş.-Samsunspor maçının detayları...

ALİAĞA FUTBOL A.Ş.-SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Aliağa Futbol A.Ş.-Samsunspor maçı, 14 Ocak Çarşamba günü oynanacak.

ALİAĞA FUTBOL A.Ş.-SAMSUNSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası'nın2. haftasında, Aliağa Şehir Stadyumu'nda oynanacak Aliağa Futbol A.Ş.-Samsunspor maçı, saat 13.00'te başlayacak.

ALİAĞA FUTBOL A.Ş.-SAMSUNSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Melih Aldemir'in düdüğüule start alacak karşılaşma, A Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

ALİAĞA FUTBOL A.Ş.-SAMSUNSPOR MAÇI CANLI İZLE | A SPOR CANLI

ASpor CANLI YAYIN

