Aliağa Futbol A.Ş.-Samsunspor maçı canlı | Saat kaçta, hangi kanalda?

Aliağa Şehir Stadyumu, İzmir futbolu adına önemli bir eşleşmeye sahne oluyor. Ev sahibi Aliağa FK, ligde son maçında Maraş İstiklal'e 2-0 kaybetmenin moral bozukluğunu, kupa arenasında bir Süper Lig ekibini devirerek üzerinden atmak istiyor. Melih Aldemir'in yöneteceği mücadelede İzmir ekibi, taraftar desteğini de arkasına alarak grupta 'ben de varım' diyecek. Konuk ekip Samsunspor cephesinde ise teknik direktör, yoğun fikstür ve sakatlıklarla boğuşuyor. Samsun ekibi, eksiklerine rağmen tecrübeli isimleriyle grupta 2'de 2 yaparak zirve yürüyüşünü sürdürmeyi amaçlıyor. İşte Aliağa Futbol A.Ş.-Samsunspor maçının detayları...

ALİAĞA FUTBOL A.Ş.-SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Aliağa Futbol A.Ş.-Samsunspor maçı, 14 Ocak Çarşamba günü oynanacak.

ALİAĞA FUTBOL A.Ş.-SAMSUNSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası'nın2. haftasında, Aliağa Şehir Stadyumu'nda oynanacak Aliağa Futbol A.Ş.-Samsunspor maçı, saat 13.00'te başlayacak.

ALİAĞA FUTBOL A.Ş.-SAMSUNSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Melih Aldemir'in düdüğüule start alacak karşılaşma, A Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

