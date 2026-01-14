Fenerbahçe'de En-Nesyri gelişmesi! Ada'dan yeni talip var

En-Nesyri için ilgi duyulan merkez yalnızca Körfez'le sınırlı değil. Premier Lig ekibi Nottingham Forest'ın, hücum hattındaki rotasyonu güçlendirmek adına Faslı golcü için bir teklif hazırladığı iddia ediliyor. Ancak oyuncunun İngiltere'nin soğuk iklimine olan çekincesi bu transferin önündeki en büyük engel.

Buna ek olarak, transferde sürpriz bir ekip daha devreye girdi. Sky Sports'tan Florian Plettenberg'in haberine göre, Premier Lig'in köklü kulüplerinden Everton, En-Nesyri ile yakından ilgileniyor. Gelen son bilgilere göre Merseyside ekibi, Faslı forveti kadrosuna katmak için derhal geçerli olmak üzere somut görüşmelere başladı.