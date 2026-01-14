Fenerbahçe'de En-Nesyri gelişmesi! Ada'dan yeni talip var
Fenerbahçe'de yerini Jhon Duran'a kaptıran ve adı ayrılıkla anılan En-Nesyri ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertlilerin Körfez ekipleri ile pazarlığı sürerken İngiltere Premier Lig'den bir takım, Faslı golcü için harekete geçme kararı aldı. İşte detaylar... | Son dakika FB spor haberleri
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ocak 2026 Çarşamba 11:10
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de gelen isimler kadar, takımdan ayrılacak isimler de konuşuluyor.
Fenerbahçe'nin geçtiğimiz yaz rekor bir bedelle kadrosuna kattığı Youssef En-Nesyri, sarı-lacivertlilerden ayrılma ihtimali en yüksek isimlerden bir tanesi.
Performansı nedeniyle taraftarlardan tepki toplayan Faslı oyuncu, formasını da Jhon Duran'a kaptırdı.
Bu doğrultuda, takımdan ayrılmasına sıcak bakılan santrfor için ilgiler de artmaya devam ediyor.
Köfrez ülkelerinden yoğun bir ilgi gösterilen En-Nesyri için en ciddi teklif, Al-Sadd'dan geldi. Katar ekibi, En-Nesyri için yaklaşık 30 milyon euro'luk devasa bir paketle Fenerbahçe'nin kapısını çaldı. Teklifin 5 milyon Euro kiralama bedeli ve 25 milyon Euro satın alma opsiyonu içerdiği konuşuluyor.
Suudi ekipleri de süreci yakından takip ediyor. Özellikle Al-Hilal'in, oyuncuyu ciddi bir bonservis bedeliyle kalıcı olarak kadrosuna katmak istediği biliniyor. Bununla birlikte, Al-Shabab'ın da oyuncuyla ilgilendiği belirtiliyor.
En-Nesyri için ilgi duyulan merkez yalnızca Körfez'le sınırlı değil. Premier Lig ekibi Nottingham Forest'ın, hücum hattındaki rotasyonu güçlendirmek adına Faslı golcü için bir teklif hazırladığı iddia ediliyor. Ancak oyuncunun İngiltere'nin soğuk iklimine olan çekincesi bu transferin önündeki en büyük engel.
Buna ek olarak, transferde sürpriz bir ekip daha devreye girdi. Sky Sports'tan Florian Plettenberg'in haberine göre, Premier Lig'in köklü kulüplerinden Everton, En-Nesyri ile yakından ilgileniyor. Gelen son bilgilere göre Merseyside ekibi, Faslı forveti kadrosuna katmak için derhal geçerli olmak üzere somut görüşmelere başladı.
Everton yönetiminin, bu kararı almasındaki ana sebebin, kadrosunda bulundurduğu iki santrfor olan Beto ve Thierno Barry'nin Premier Lig'de çıktıkları 21'er maçta toplam 5 gol kaydedebilmesi olduğu konuşuluyor. Bu nedenle Everton'ın, Fenerbahçe ile hem kiralama hem de bonservis seçeneklerini masaya yatırdığı öğrenildi.