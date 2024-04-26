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TRANSFER HABERLERİ | Trabzonspor John Lundstram ile prensipte anlaştı!

Süper Lig devlerinden Trabzonspor'da transferde şimdiden flaş hamleler gelmeye başladı. Bordo-mavililer son olarak John Lundstram ile prensipte anlaştı. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 26 Nisan 2024 Cuma 17:54 Güncelleme Tarihi: 26 Nisan 2024 Cuma 18:11
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TRANSFER HABERLERİ | Trabzonspor John Lundstram ile prensipte anlaştı!

Trabzonspor, sezon sonunda serbest statüye düşecek olan John Lundstram ile prensipte anlaştı.

Oyuncu ile lig bittikten sonra sözleşme imzalanması bekleniyor.

JOHN LUNDSTRAM KİMDİR?

30 yaşındaki John Lundstram, futbola İngiliz ekibi Everton'un altyapısında başladı. Ardından Everton'dan bir başka İngiliz ekibi Doncaster'e kiralandı.

Oyuncu kariyerinde sırasıyla Everton'dan; Yeovil Town, Leyton Orient, Blackpool ve Scunthorpe United takımlarına kiralandı.

2015 yazında Oxford United'a transferi gerçekleşti. Oxford United'ın ardından 2017 yazında Sheffield United ile anlaştı.

Gösterdiği performansla kariyerinde yükselişe geçen İngiliz orta saha, 2021 yazında İskoç devi Rangers'ın yolunu tuttu.

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