Ziraat Türkiye Kupası
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Galatasaraylı Mario Lemina ile Fenerbahçeli Jhon Duran’a sosyal medya paylaşımları nedeniyle 400 bin TL para cezası verdi. Jayden Oosterwolde ise 1 maç men ve para cezasıyla cezalandırıldı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ocak 2026 Çarşamba 19:40 Güncelleme Tarihi: 14 Ocak 2026 Çarşamba 19:48
PFDK’dan Süper Kupa sonrası cezalar! Lemina ve Duran’a para, Oosterwolde’ye men cezası

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), 10 Ocak 2026 tarihinde oynanan Turkcell Süper Kupa finalinin ardından yapılan sosyal medya paylaşımlarıyla ilgili kararlarını açıkladı.

Kurul, Galatasaray forması giyen Mario Lemina'nın müsabaka sonrası Instagram paylaşımında yer alan sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36/2 ve 35/4. maddeleri uyarınca 400 bin TL para cezası verdi.

Aynı karşılaşmada Fenerbahçe'nin Kolombiyalı forveti Jhon Duran da benzer gerekçeyle 400 bin TL para cezasına çarptırıldı. Bu karar oy çokluğuyla alındı.

PFDK, Fenerbahçeli savunma oyuncusu Jayden Oosterwolde'nin paylaşımında rakip takım sporcusuna yönelik sportmenliğe aykırı ifadeler bulunduğunu belirterek, 1 resmi müsabakadan men cezasının yanı sıra 400 bin TL para cezası uygulanmasına hükmetti. Bu karar da oy çokluğuyla verildi.

