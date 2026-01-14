👉FENERBAHÇE ZTK MAÇI CANLI İZLE | A SPOR CANLI YAYIN👈

Hafta sonu oynanan Süper Kupa finalinde Galatasaray'ı devirerek kupayı müzesine götüren Fenerbahçe, rotayı Ziraat Türkiye Kupası'na çevirdi. 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden ev sahibi Beyoğlu Yeni Çarşıspor için ise bu maç, tarihinin en önemli sınavlarından biri olarak kabul ediliyor. Genç ve dinamik bir kadroya sahip olan İstanbul ekibi, Fenerbahçe karşısında sürpriz puan peşinde koşuyor.

BEYOĞLU YENİÇARŞISPOR-FENERBAHÇE KARŞILAŞMASINI HABERİMİZDEN CANLI OLARAK TAKİP EDEBİLİRSİNİZ...

BEYOĞLU YENİÇARŞISPOR-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Beyoğlu Yeniçarşıspor-Fenerbahçe maçı, 14 Ocak Çarşamba günü oynanıyor. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'ndaki mücadele, saat 20.30'da başladı.

BEYOĞLU YENİÇARŞISPOR-FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Turkuvaz Medya Grubu'nun yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nın 2. haftasında oynanan Beyoğlu Yeniçarşıspor-Fenerbahçe maçı, A Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanıyor.

BEYOĞLU YENİÇARŞISPOR-FENERBAHÇE MAÇI 11'LERİ

Beyoğlu Yeniçarşıspor: Buğra, Batuhan, Burak, Murat Arda, Ali Eren, Mustafa, Eren, Alhan, Alperen, Sedat, Arda

Fenerbahçe: Mert, Çağlar, Yiğit Efe, Oğuz, Nene, İsmail, Fred, Szymanski, Musaba, Talisca, Duran

🏆 Ziraat Türkiye Kupası



🆚 Beyoğlu Yeni Çarşı

🗓️ 14 Ocak Çarşamba

🕣 20.30

🏟️ Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu

📲 #BYÇvFB #MaçVarsaÜlkerVar | @Ulker pic.twitter.com/YWfFj8OnPw — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) January 13, 2026

İLK MAÇ HÜSRAN

Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray'ı yenerek kupayı müzesine götüren sarı-lacivertliler, Trendyol Süper Lig'e verilen arada şampiyonlukla moral buldu. Domenico Tedesco'nun öğrencileri bu sezon statü değişikliğine gidilen Türkiye Kupası grup aşaması ilk maçında Beşiktaş'a evinde 2-1 mağlup ayrıldı.

BEYOĞLU YENİ ÇARŞI'NIN KUPA YOLU

TFF 2. Lig'de mücadele eden Beyoğlu Yeni Çarşı, Ziraat Türkiye Kupası'na 1. turdan başladı. Bir başka İstanbul ekibi olan İnkılap FSK'yı 1-0 mağlup ederek üst tura yükselen mavi-beyazlılar, bu turda Silivrispor'a penaltı atışlarıyla üstünlük sağladı. Kupada 3. turda Isparta 32 Spor'u 2 golle geçen Beyoğlu Yeni Çarşı, 4. turda Trendyol Süper Lig ekibi Göztepe ile karşılaştı. Beyoğlu ekibi, İzmir temsilcisini 1-0 yenerek adını grup aşamasına yazdırdı. Efe İnanç yönetimindeki takım grubun ilk mücadelesinde Ankara Keçiörengücü'ne 3-1 mağlup oldu. Beyoğlu Yeni Çarşı, Fenerbahçe karşılaşması sonrası C Grubu'nda Çaykur Rizespor ve Kocaelispor ile oynayacak.

👉Beyoğlu Yeni��arşıspor-Fenerbahçe MAÇI ŞİFRESİZ CANLI İZLE 👈

TURGUT DOMAN YÖNETİYOR

Beyoğlu Yeni Çarşı ile Fenerbahçe arasında oynanacak müsabakayı hakem Turgut Doman yönetiyor. Doman'ın yardımcılıklarını Samet Çavuş ile Murat Ergin Gözütok yapıyor. Maçın dördüncü hakemi ise Hakan Ülker.