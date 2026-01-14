Gallagher İngiltere’ye döndü!

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

İngiltere Premier Lig'e geri dönüş yapan Conor Gallagher, bir buçuk yıl aranın ardından yeniden İngiltere'de forma giyecek. Atletico Madrid, 25 yaşındaki orta saha oyuncusunun transferi için Tottenham ile el sıkışıldığını açıkladı. Anlaşma kapsamında Madrid ekibi, Gallagher'ın bonservisinden 40 milyon euro kazanacak.

2024 yazında Chelsea'den Atletico Madrid'e transfer olan Gallagher, kırmızı-beyazlı formayla toplam 77 resmi maça çıktı. İngiliz futbolcu bu süreçte 7 gol ve 7 asistlik katkı sağladı.