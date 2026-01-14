CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Gallagher İngiltere'ye döndü!

Gallagher İngiltere’ye döndü!

Atletico Madrid, orta saha oyuncusu Conor Gallagher’ın transferi için Tottenham ile anlaşmaya vardığını duyurdu. İspanyol ekibi bu transferden 40 milyon euro gelir elde edecek.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ocak 2026 Çarşamba 19:15
Gallagher İngiltere’ye döndü!

İngiltere Premier Lig'e geri dönüş yapan Conor Gallagher, bir buçuk yıl aranın ardından yeniden İngiltere'de forma giyecek. Atletico Madrid, 25 yaşındaki orta saha oyuncusunun transferi için Tottenham ile el sıkışıldığını açıkladı. Anlaşma kapsamında Madrid ekibi, Gallagher'ın bonservisinden 40 milyon euro kazanacak.

2024 yazında Chelsea'den Atletico Madrid'e transfer olan Gallagher, kırmızı-beyazlı formayla toplam 77 resmi maça çıktı. İngiliz futbolcu bu süreçte 7 gol ve 7 asistlik katkı sağladı.

SON DAKİKA
