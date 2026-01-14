HaberlerFenerbahçe Darwin Nunez kimdir, kaç yaşında ve nereli? Nunez istatistikleri ve kariyeri
Darwin Nunez kimdir, kaç yaşında ve nereli? Nunez istatistikleri ve kariyeri
Teknik özellikleri ve fizik yapısı ile modern futbolun dikkat çeken isimlerinden biri olan Darwin Nunez, futbolseverler tarafından ilgiyle takip edilmeye devam ediyor. Ara transfer döneminde ismi Türk takımlarıyla da anılan başarılı futbolcu hakkında, "Darwin Nunez kimdir, kaç yaşında ve nereli?" gibi sorular gündemdeki yerini koruyor. İşte, Darwin Nunez istatistikleri ve kariyeriyle ilgili öne çıkan detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ocak 2026 Çarşamba 20:47
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Hızlı oyun tarzı, güçlü fiziği ve teknik kapasitesiyle modern futbolun öne çıkan isimleri arasında yer alan Darwin Nunez, performansıyla futbolseverlerin radarında kalmayı sürdürüyor. Ara transfer döneminde adının Türk kulüpleriyle anılması, yıldız oyuncuya olan ilgiyi daha da artırdı. Bu süreçte "Darwin Nunez kimdir, kaç yaşında ve nereli?" soruları sıkça gündeme gelirken, başarılı futbolcunun kariyer yolculuğu ve dikkat çeken istatistikleri merak konusu olmaya devam ediyor. İşte detaylar...
DARWIN NUNEZ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?
Darwin Nunez, 24 Haziran 1999 tarihinde Uruguay'ın Artigas bölgesinde dünyaya geldi. Aktif olarak futbolculuk kariyerine devam eden 26 yaşındaki Nunez, 1,87 metrelik boyu ile dikkat çekiyor.
DARWIN NUNEZ MEVKİSİ NE?
Hücum yollarında etkili bir isim olarak ön plana çıkan Darwin Nunez santrafor mevkisinde oynuyor. Ayrıca, sol kanat bölgesinde de bazı maçlar süre buluyor.
DARWIN NUNEZ HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?
Profesyonel futbolculuk kariyerine Penarol takımında başlayan Darwin Nunez kariyerinde sırasıyla şu takımlarda oynadı:
-Penarol -Almeria -Benfica -Liverpool -El-Hilal
DARWIN NUNEZ İSTATİSTİKLERİ
Uruguay, Portekiz, İngiltere ve Suudi Arabistan'ın önemli takımlarında forma giyen Darwin Nunez'in istatistikleri şu şekilde:
-299 maç -115 gol -50 asist
Uruguay Milli Takımı'nda 36 maçta süre bulan Darwin Nunez, bu karşılaşmalarda 13 gol atarken, 3 defa asist yaptı.
DARWIN NUNEZ PİYASA DEĞERİ
Transfermarkt verilerine göre, Darwin Nunez piyasa değeri 35 milyon euro.