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GALATASARAY BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN? Galatasaray - Beşiktaş derbisi ne zaman?

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ve Beşiktaş taraftarları derbi heyecanı yaşıyor. Sarı kırmızılıların 22 puanla 2. sırada yer aldığı ligde kara kartal ise 16 puanla 4. sırada bulunuyor. Puan kaybı yaşayan takımın zirve yarışında önemli bir yara alacağı maç öncesi taraftarlar karşılaşmanın yayın bilgisini de merak ediyor. Peki bu Galatasaray - Beşiktaş maçı hangi kanalda?, Galatasaray maç kadrosu ve Beşiktaş maç kadrosunda hangi oyuncular var? Tüm merak edilenler haberimizde...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ekim 2023 Salı 12:37 Güncelleme Tarihi: 17 Ekim 2023 Salı 12:50
GALATASARAY BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN? Galatasaray - Beşiktaş derbisi ne zaman?

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Trendyol Süper Lig'de heyecan Galatasaray - Beşiktaş derbi maçı ile devam ediyor. 9. hafta müsabakası Rams Park Stadyumu'nda oynanacak. Icardi, Zaha, Mertens, Tete, Kerem Aktürkoğlu gibi isimlere sahip Galatasaray, Aboubakar, Gedson Fernansdes, Cenk Tosun, Ghezzal, Rashica gibi isimleri kadrosunda barındıran Burak Yılmaz yönetimindeki Beşiktaş'ı ağırlayacak. Maç ile ilgili tüm bilgiler futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor.

GALATASARAY - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Rams Park Stadyumu'nda oynanacak Galatasaray - Beşiktaş derbisi 21 Ekim Cumartesi günü saat 19:00'da oynanacak.

GALATASARAY'DA ICARDI BEŞİKTAŞ'TA ABOUBAKAR ÖN PLANA ÇIKIYOR

Galatasaray ve Beşiktaş'ta takımı adeta golcüleri sırtlıyor. Galatasaray'da geçtiğimiz sezon büyük etki bırakan ve bonservisi alındıktan sonra da gollerine devam eden Icardi, bu sezon 8 maçta 8 gol 1 asist ile oynuyor.

Ayrıca Icardi'nin Avrupa Kupaları dahil bu sezon 14 maçta 12 gol 2 asisti bulunuyor. Aynı şekilde Beşiktaş'ta da Aboubakar rüzgarı esiyor. Aboubakar geçtiğimiz sezonki üstün performansını sürdürmeye devam ediyor ve Beşiktaş'ın gol yükünü çekiyor. Aboubakar bu sezon 8 maçta 4 gol 1 asist ile 5 gole ditekt etki etmeyi başardı. Avrupa'da oynanan maçlar dahil bu sezon 16 maçta 11 gol 3 asist ile 14 gole katkı sağladı.

GALATASARAY - BEŞİKTAŞ MAÇ BİLETİ FİYATLARI

Galatasaray - Beşiktaş müsabakasında deplasman tribününe taraftarlar alınmayacak. Dev derbinin biletleri henüz satışa sunulmadı. Satışa sunulduğunda detaylar haberimizde yer alacak.

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