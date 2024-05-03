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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Mert Hakan Yandaş'tan flaş kariyer kararı!

Trendyol Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de takımın tecrübeli futbolsusu Mert Hakan Yandaş'tan kariyeri hakkında flaş karar geldi. Yaşanan gelişme sarı-lacivertli taraftarların büyük ilgisini çekti. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mayıs 2024 Cuma 15:22 Güncelleme Tarihi: 03 Mayıs 2024 Cuma 15:22
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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Mert Hakan Yandaş'tan flaş kariyer kararı!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcusu Mert Hakan yandaş ile ilgili yaşanan gelişme dikkat çekti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Mert Hakan Yandaş'tan flaş kariyer kararı!

29 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe'deki geleceği ile alakalı kararını verdi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Mert Hakan Yandaş'tan flaş kariyer kararı!

Fenerbahçe'ye 2020-2021 sezonunda EMS Yapı Sivasspor'dan transfer olan Mert Hakan Yandaş'ın 4 yıllık olan sözleşmesi 30 Haziran'da sona eriyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Mert Hakan Yandaş'tan flaş kariyer kararı!

Sabah'ın haberine göre kariyerine sarı-lacivertlilerde devam etmek isteyen ve yeni sözleşme bekleyen oyuncu, kulüpte kalma isteğini yönetime bildirdi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Mert Hakan Yandaş'tan flaş kariyer kararı!

Mert Hakan bu sezon sarı-lacivertli formayla 29 maçta süre aldı ve 3 gol 6 asistlik performans sergiledi.

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