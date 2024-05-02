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GALATASARAY HABERLERİ - Kerem Aktürkoğlu'nun bonservisi belli oldu! Taraftar büyük tepki gösterdi

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'da gözler transfer dönemine çevrildi. Sezon sonu yüksek bir bedele satılması beklenene Kerem Aktürkoğlu'nun bonservisi belirlendi. Milli oyuncunun satış ücretine taraftar tepki gösterdi. İşte detaylar... | GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mayıs 2024 Perşembe 19:08
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GALATASARAY HABERLERİ - Kerem Aktürkoğlu'nun bonservisi belli oldu! Taraftar büyük tepki gösterdi

Şampiyonluk yolunda önemli bir virajı daha dönmek isteyen Galatasaray, Süper Lig'in 35. haftasında taraftarı önünde EMS Yapı Sivasspor'u konuk edecek.

GALATASARAY HABERLERİ - Kerem Aktürkoğlu'nun bonservisi belli oldu! Taraftar büyük tepki gösterdi

Süper Lig şampiyonluğunda duble yapmak isteyen Okan Buruk diğer yandan da gelecek sezon için kolları sıvadı.

GALATASARAY HABERLERİ - Kerem Aktürkoğlu'nun bonservisi belli oldu! Taraftar büyük tepki gösterdi

Avrupa kupalarında başarılı olmayı hedefleyen sarı kırmızılılar, transferde bu kez ince eleyip sık dokuyacak.

GALATASARAY HABERLERİ - Kerem Aktürkoğlu'nun bonservisi belli oldu! Taraftar büyük tepki gösterdi

Yeni sezonda kadroya katılacak yıldız isimlere kaynak oluşturmak isteyen Galatasaray, bazı oyuncularından yüksek bonservis bekliyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Kerem Aktürkoğlu'nun bonservisi belli oldu! Taraftar büyük tepki gösterdi

Bu isimlerin başında ise son iki sezondaki istatistikleriyle Avrupa kulüplerinin dikkatini çeken Kerem Aktürkoğlu bulunuyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Kerem Aktürkoğlu'nun bonservisi belli oldu! Taraftar büyük tepki gösterdi

Transfer çalışmalarını hızlandıran Cimbom, sezonun sona ermesine kısa bir süre kala Kerem Aktürkoğlu'nun bonservisini belirledi.

GALATASARAY HABERLERİ - Kerem Aktürkoğlu'nun bonservisi belli oldu! Taraftar büyük tepki gösterdi

Son haftalarda formayı Hakim Ziyech'e kaptıran Kerem Aktürkoğlu, zaman zaman eleştirilen isimlerin başında yer aldı.

GALATASARAY HABERLERİ - Kerem Aktürkoğlu'nun bonservisi belli oldu! Taraftar büyük tepki gösterdi

Kerem Aktürkoğlu için belirlenen bonservis bedeli taraftarlar arasında şaşkınlık yarattı.

GALATASARAY HABERLERİ - Kerem Aktürkoğlu'nun bonservisi belli oldu! Taraftar büyük tepki gösterdi

Hürriyet'in haberine göre; Galatasaray yönetimi, Kerem Aktürkoğlu'nun transferine izin verirken inisiyatifi de oyuncuya bıraktı.

GALATASARAY HABERLERİ - Kerem Aktürkoğlu'nun bonservisi belli oldu! Taraftar büyük tepki gösterdi

Sarı kırmızılı kurmaylar, Kerem için en az 10 milyon Euro bonservis bedeli belirken bu teklif ile gelen kulüp olursa oyuncu ile görüşme yapmasına izin verecek.

GALATASARAY HABERLERİ - Kerem Aktürkoğlu'nun bonservisi belli oldu! Taraftar büyük tepki gösterdi

Ancak Galatasaray taraftarları, Kerem Aktürkoğlu'na belirlenen bonservis bedelini düşük buldu. Taraftarlar, oyuncu için 15-20 milyon Euro arasında bir gelir bekliyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Kerem Aktürkoğlu'nun bonservisi belli oldu! Taraftar büyük tepki gösterdi

Kerem Aktürkoğlu Galatasaray'da 167 maçta forma giyerken 44 gol kaydetti. Milli oyuncunun Galatasaray ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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