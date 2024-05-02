GALATASARAY HABERLERİ - Kerem Aktürkoğlu'nun bonservisi belli oldu! Taraftar büyük tepki gösterdi
Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'da gözler transfer dönemine çevrildi. Sezon sonu yüksek bir bedele satılması beklenene Kerem Aktürkoğlu'nun bonservisi belirlendi. Milli oyuncunun satış ücretine taraftar tepki gösterdi. İşte detaylar... | GS SPOR HABERLERİ
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Yeni sezonda kadroya katılacak yıldız isimlere kaynak oluşturmak isteyen Galatasaray, bazı oyuncularından yüksek bonservis bekliyor.
Bu isimlerin başında ise son iki sezondaki istatistikleriyle Avrupa kulüplerinin dikkatini çeken Kerem Aktürkoğlu bulunuyor.
Transfer çalışmalarını hızlandıran Cimbom, sezonun sona ermesine kısa bir süre kala Kerem Aktürkoğlu'nun bonservisini belirledi.
Son haftalarda formayı Hakim Ziyech'e kaptıran Kerem Aktürkoğlu, zaman zaman eleştirilen isimlerin başında yer aldı.
Kerem Aktürkoğlu için belirlenen bonservis bedeli taraftarlar arasında şaşkınlık yarattı.
Hürriyet'in haberine göre; Galatasaray yönetimi, Kerem Aktürkoğlu'nun transferine izin verirken inisiyatifi de oyuncuya bıraktı.
Sarı kırmızılı kurmaylar, Kerem için en az 10 milyon Euro bonservis bedeli belirken bu teklif ile gelen kulüp olursa oyuncu ile görüşme yapmasına izin verecek.
Ancak Galatasaray taraftarları, Kerem Aktürkoğlu'na belirlenen bonservis bedelini düşük buldu. Taraftarlar, oyuncu için 15-20 milyon Euro arasında bir gelir bekliyor.
Kerem Aktürkoğlu Galatasaray'da 167 maçta forma giyerken 44 gol kaydetti. Milli oyuncunun Galatasaray ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
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