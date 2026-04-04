Sakaryaspor-İstanbulspor CANLI İZLE: Maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Sakaryaspor-İstanbulspor maçını canlı takım etmek için tıklayın...

Trendyol 1. Lig'in 33. haftası, alt sıraları adeta yangın yerine çevirecek bir Marmara derbisine ev sahipliği yapıyor. Sakaryaspor, geçtiğimiz haftalarda yaşadığı puan kayıplarıyla kendisini düşme potasının içinde bulsa da, taraftarının önünde bu kötü gidişata dur demek niyetinde. Ev sahibinde teknik direktör ve futbolcular, bu maçı sezonun "kader anı" olarak görüyor. Konuk ekip cephesinde ise durum oldukça hassas. 39 puanla Play-off hattının gerisinde kalan ve ligde kalma mücadelesine odaklanan İstanbulspor, zorlu Sakarya deplasmanından puan ya da puanlarla dönerek yerini sağlamlaştırmak istiyor. Hakem Ümit Öztürk'ün yöneteceği bu gerilimi yüksek mücadelenin tüm detayları...

Sakaryaspor-İstanbulspor MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol 1. Lig'de kritik Sakaryaspor-İstanbulspor mücadelesi, 4 Nisan Cumartesi günü oynanacak.

Sakaryaspor-İstanbulspor MAÇI SAAT KAÇTA?

Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'ndaki karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.

Sakaryaspor-İstanbulspor MAÇI HANGİ KANALDA?

Ümit Öztürk'ün düdüğüyle start alacak Sakaryaspor-İstanbulspor maçı, TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Sakaryaspor-İstanbulspor MAÇI CANLI İZLE | TRT SPOR