Ziraat Türkiye Kupası
CANLI İZLE | Mallorca-Real Madrid maçı ne zaman? Saati ve kanal bilgisi!

CANLI İZLE | Mallorca-Real Madrid maçı ne zaman? Saati ve kanal bilgisi!

La Liga’nın 30. haftasında şampiyonluk takibini sürdüren Real Madrid, 69 puanla ligin 2. sırasında yer alırken, 28 puanla 18. sırada bulunan ve küme düşme hattından kurtulmaya çalışan Mallorca ile karşılaşıyor. Barcelona’nın liderliği bırakmadığı bu kritik süreçte, Real Madrid için puan kaybı telafisi olmayan bir sonuç doğurabilir. Öte yandan Mallorca, evindeki bu zorlu sınavdan puan çıkararak ligde kalma umutlarını canlandırmak istiyor. Peki, Mallorca-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 04 Nisan 2026 Cumartesi 11:15
CANLI İZLE | Mallorca-Real Madrid maçı ne zaman? Saati ve kanal bilgisi!

Mallorca-Real Madrid maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig ve Avrupa liglerinde heyecan doruktayken, İspanya'da gözler Real Madrid'in Mallorca deplasmanındaki performansına çevrildi. Milli yıldızımız Arda Güler'in bu maçta ilk 11'de sahaya çıkması beklenirken, Mbappe'nin hücumdaki etkinliği Madrid için kilit rol oynayacak. Ev sahibi Mallorca ise tam anlamıyla bir "varoluş" mücadelesi veriyor. 28 puanla düşme hattının içinde yer alan ada temsilcisi, son haftalarda Elche karşısında aldığı mağlubiyeti unutturmak peşinde. Muriqi önderliğindeki Mallorca, sahasında dev rakibine geçit vermeyerek puan tablosunda üzerine tırmanmayı hedefliyor. İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı Real Madrid 2-1 kazanmıştı. Bu kez çok daha sert bir mücadeleye sahne olması beklenen karşılaşmanın bilgileri şöyle:

Mallorca-Real Madrid MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

La Liga'nın 30. haftasındaki bu önemli karşılaşma 4 Nisan 2026 Cumartesi günü, Türkiye saati ile 17.15'te başlayacak.

Mallorca-Real Madrid MAÇI HANGİ KANALDA?

Şampiyonluk ve düşme hattını yakından ilgilendiren Visit Mallorca Stadyumu'ndaki bu zorlu karşılaşma, S Sport ve S Sport Plus üzerinden canlı olarak yayınlanacak

Mallorca-Real Madrid MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Mallorca: Roman; Maffeo, Raillo, Valjent, Mojica; Costa, Mascarell; Joseph, Torre, Virgili; Muriqi

Real Madrid: Lunin; Alexander-Arnold, Rudiger, Huijsen, Carreras; Pitarch, Tchouameni, Camavinga; Guler; Diaz, Mbappe

